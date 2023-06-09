 

33 несчастья из-за алкоголя

09.06.2023, 20:45, Разное
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Употребление алкоголя считается одной из главных причин возникновения ряда заболеваний. Ученые Оксфордского университета провели детальное исследование состояния здоровья людей, которые употребляют алкоголь, и выявили 33 болезни, напрямую связанные с этой вредной привычкой.

Среди них выделяются заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, а также онкологические. Употребление алкоголя может привести к нарушению обмена веществ, повышенному уровню сахара в крови, проблемам с пищеварением и множеству других осложнений.

Исследователи подчеркивают, что общество должно осознавать опасность употребления алкоголя, и поощрять здоровый образ жизни. Важно помнить, что вредная привычка приводит к серьезным последствиям, а контроль над количеством потребляемых напитков – к сохранению здоровья.

Таким образом, исследование Оксфордского университета подчеркивает важность заботы о собственном здоровье и дает подробную информацию о том, насколько велики последствия неправильного отношения к употреблению алкоголя.


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