Маникюр в стиле русалки: несколько идей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Стиль русалки официально вошел в моду еще несколько сезонов назад, а с выходом на экраны обновленной диснеевской истории окончательно внедрился в наше сознание. Теперь в летний период нас интересует абсолютно все, что связано с водой и пляжем. Даже маникюр. Если вы еще не знаете, как выразить себя в этом тренде, вот несколько отличных идей.
Креативные идеи
Если не знаете, с чего начать, посмотрите на актрису Холли Бейли, главную героиню фильма. У нее классический русалочий маникюр: синий и голубой цвета, жемчуг, металлическая втирка.
Рыбья чешуя – тоже интересная идея, особенно если вы вот-вот выдвигаетесь в отпуск на моря.
Любительницы минимализма оценят молочный маникюр с одной изюминкой – жемчугом.
Совсем юным девушкам никакие цветные изыски не нужны. Просто сделайте “голый” маникюр и добавьте пару наклеек.
А как вам такое сочетание? Блестки и жемчуг смотрятся очень загадочно.
Если у вас хороший в плане исполнения мастер, попросите его нарисовать морскую волну на каждом пальчике.
Смотреть комментарии → Комментариев нет