Маникюр в стиле русалки: несколько идей

Стиль русалки официально вошел в моду еще несколько сезонов назад, а с выходом на экраны обновленной диснеевской истории окончательно внедрился в наше сознание. Теперь в летний период нас интересует абсолютно все, что связано с водой и пляжем. Даже маникюр. Если вы еще не знаете, как выразить себя в этом тренде, вот несколько отличных идей.

Креативные идеи

Если не знаете, с чего начать, посмотрите на актрису Холли Бейли, главную героиню фильма. У нее классический русалочий маникюр: синий и голубой цвета, жемчуг, металлическая втирка.

Рыбья чешуя – тоже интересная идея, особенно если вы вот-вот выдвигаетесь в отпуск на моря.

Любительницы минимализма оценят молочный маникюр с одной изюминкой – жемчугом.

Совсем юным девушкам никакие цветные изыски не нужны. Просто сделайте “голый” маникюр и добавьте пару наклеек.

А как вам такое сочетание? Блестки и жемчуг смотрятся очень загадочно.

Если у вас хороший в плане исполнения мастер, попросите его нарисовать морскую волну на каждом пальчике.