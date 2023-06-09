 

Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову

09.06.2023, 19:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская певица Наташа Королева в последнее время ведет себя как никогда раскрепощенно. Особенно это стало проявляться после скандала с изменой мужа, о котором говорила вся страна.

50-летняя Наташа Королева на днях в очередной раз восхитила поклонников своим видом. В телеграм-канале она опубликовала серию снимков, на которых предстала со своей мамой Людмилой Порывай, а также с певцом Николаем Басковым.

Наташа Королева игриво прильнула к Николаю Баскову спиной и выпятила округлые ягодицы, а также маняще высунула язык, изображая небывалое удовольствие от процесса съемки с другом и коллегой. Поклонники осыпали Наташу Королеву комплиментами и забросали ее эмодзи в виде сердечек и поцелуйчиков.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что россияне раскритиковали новую песню Наташи Королевой. Новый хит певицы совершенно не впечатлил поклонников. В своем аккаунте Королева показала отрывок из песни, которую для нее написал сосед Василий Крикунов. Название песни смутило фанатов – “Три тюльпана”.

Не удивительно, что новую песню стали сравнивать с творчеством ее бывшего супруга, композитора Игоря Николаева. Именно он написал для молодой Наташи Королевой песню “Желтые тюльпаны”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Установлено внеземное происхождение помидоров черри

09.06 / Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы

09.06 / Мнение: Когда в Крым пойдет вода из Днепра?

09.06 / Невролог Алехина определила признаки и симптомы женщин, предрасположенных к инсульту

09.06 / Россиянам рассказали, что социальные сети могут помочь ворам спланировать ограбление

09.06 / Zа Vойну: РСЗО от школьников

09.06 / Шлепанцы – не самая безопасная обувь. Выбираем варианты для лета, чтобы не навредить здоровью

09.06 / «Дома горят, но наш пока вроде цел»

09.06 / В США робот-кассир под управлением нейросети ограбил свой магазин и сбежал

09.06 / Насыщает кислородом и увеличивает приток крови: висение вниз головой может улучшить состояние кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика