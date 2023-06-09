Установлено внеземное происхождение помидоров черри

Профессор Калифорнийского университета Джон Адамс опубликовал в авторитетном научном журнале Nature статью «О происхождении томатов черри».

Оказалось, что миниатюрные помидоры имеют внеземное происхождение – их семена попали на нашу планету в начале XX столетия вместе с Тунгусским метеоритом.

– Ещё 20 лет назад биологи доказали, что геном черри кардинального отличается от классических земных томатов. Благодаря спектральному анализу нам удалось установить, что помидоры черри не могли появится в земных условиях, – пишет Адамс в ведении к своей статье.

Доказав инопланетное происхождение миниатюрных томатов, исследователи попросили историков найти первое упоминание о черри в научной литературе и прессе. После нескольких лет поисков исследователи обнаружили в газете Daily Worker за 1921 год статью об эмигранте из России, который привёз в США семена нового растения.

– Два месяца назад в Огайо прибыл 45-летний крестьянин из Сибири Всеволод Мухин, который арендовал ферму и начал выращивать мини-томаты, похожие на вишни. Как пояснил мужчина, эти семена он нашёл внутри куска метеорита, который упал в 1908 год, – сообщила газета.

Подтвердить опубликованную в Daily Worker историкам удалось благодаря документам Главного биологического архива США – в 1920 году Мухин получил разрешение на продажу нового вида томатов в стране, письменно подтвердив внеземное происхождение семян.

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