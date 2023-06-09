 

Мнение: Когда в Крым пойдет вода из Днепра?

09.06.2023, 19:15, Разное
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что запасов воды в Крыму хватит почти на два года, разрушение Каховской ГЭС не повлияет на его водообеспечение.

Дословно: «Все водохранилища Крыма заполнены, есть запас на 500 дней».

Я правильно понял Хуснуллина, что на восстановление Каховской ГЭС, или хотя бы плотины, что бы заполнить водохранилище и начать подачу воды в Северо-Крымский канал есть максимум два года?

К слову, крымские чиновники, похоже, не столь оптимистичны. Главы региона Сергея Аксенова рассказал, что «российские специалисты прорабатывают варианты наполнения канала водой из Днепра с помощью насосов».

На снимке: вице-премьр Марат Хуснуллин (в центре) и глава Крыма Сергей Аксенов (справа), фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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