 

Невролог Алехина определила признаки и симптомы женщин, предрасположенных к инсульту

09.06.2023, 19:14, Разное
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Такие сигналы инсульта, как глухота и паралич, хорошо известны большинству. Однако у женщин также встречаются признаки, которые могут показаться безобидными.

Симптомы недостаточности часто вызваны нарушениями в кровоснабжении мозга. Александра Алехина – врач-невролог, в беседе с МедикФорумом говорила именно о “симптомах минуса”. Это означает, что “функция, которая раньше работала, теперь не работает”.

У женщин больше лет жизни, подверженных риску инсульта”, – говорит Алехин.

Кроме возраста, у женщин есть и другие факторы риска. Женщины в два раза чаще мужчин страдают от мерцательной аритмии или сердечной недостаточности перед инсультом, и часто даже не знают об этом. Они также реже, чем мужчины, страдают от ишемической болезни сердца (ИБС).Гормоны – еще один фактор риска, характерный только для женщин. У женщин, принимающих гормоны, риск инсульта повышается минимально. По мнению этого эксперта, важно взвесить пользу и риск гормонов у пожилых женщин, особенно при приеме таблеток или заместительной гормональной терапии.

Женские симптомы нередко упоминаются в связи с инсультом.

  • Сильная головная боль
  • Тошнота

  • Рвота

  • Головокружение.

У пациентов с инсультом также часто наблюдаются следующие симптомы.

  • Проблемы с дыханием

  • Учащенное сердцебиение и боль в груди

  • Боль в лице

  • Боль в суставах

  • Икота

Острый инсульт обычно вызывает минусовые симптомы, такие как онемение и слабость. Они также приводят к сужению поля зрения. Других симптомов, таких как боль, не бывает, за исключением головной боли.


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