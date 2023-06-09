 

Россиянам рассказали, что социальные сети могут помочь ворам спланировать ограбление

09.06.2023, 19:14, Разное
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Россиянам советуют ограничить количество фотографий автомобилей и других ценных вещей, которые они размещают в социальных сетях, чтобы не привлекать внимание грабителей. Об этом “Газете.Ru” пояснил Игорь Бедеров, руководитель отдела информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.

Злоумышленники используют социальные сети, чтобы следить за передвижениями жертв и определять уровень их достатка, фотографируя ювелирные украшения и дорогие гаджеты, а также места их работы. Преступников в первую очередь интересуют фотографии автомобилей, так как по ним можно определить наиболее часто встречающиеся места парковки. Бедеров пояснил, что отсутствие автомобиля на привычном месте парковки может свидетельствовать об отсутствии жертвы.

Он сказал, что россияне должны обращать особое внимание на содержание социальных сетей, когда они находятся в отпуске, особенно если дом и его содержимое остались без присмотра. Разумно установить камеру у себя дома перед отъездом в отпуск. Она вряд ли отпугнет преступника, но может оказаться полезной при его поиске полицией. Вор, оказавшись в незнакомой обстановке, будет оглядываться по сторонам, и его лицо будет запечатлено, что значительно облегчит работу сотрудникам МВД.

По его словам, камера наблюдения с левой стороны также может позволить владельцу квартиры или дома дистанционно зафиксировать момент совершения кражи. Стоит обратиться в милицию и попросить соседей отпугнуть воров безопасным способом. Это можно сделать, постучав или позвонив в дверь квартиры.


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