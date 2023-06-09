 

Zа Vойну: РСЗО от школьников

09.06.2023, 19:10, Разное
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Детский союз КНДР купил и подарил армии РСЗО.

Детский союз Кореи по случаю 77-летия со дня своего основания приобрел для Корейской народной армии реактивные системы залпового огня (РСЗО) и передал их военным. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Торжественная передача систем состоялась во вторник перед Мангёндэским дворцом школьников в Пхеньяне. Комплексы названы “Сонён”, что по-корейски означает “мальчик”. После церемонии вооружение было направлено в части Корейской народной армии.
Средства на приобретение РСЗО были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях, в рамках которых подрастающее поколение помогает взрослым на полях, собирает металлолом, лекарственные травы и семена.

От себя добавлю, что судя по фотографиям, КНА были переданы три северокорейских 300-мм РСЗО с управляемыми реактивными снарядами (на Западе их именуют KN-09) в варианте с 12 направляющими.Такой вариант впервые показали на параде в 2020 г., до этого они выпускались на более легком шасси в варианте с 8 направляющими.



https://t.me/nucdprk/2716?single

PS. И это еще в мирное время.

Источник: Colonel Cassad


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