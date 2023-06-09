 

“Делаю, что хочу”: муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала

09.06.2023, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Последние несколько лет Анна Седокова была счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По крайней мере, так казалось со стороны. Долгое время многие поклонники воспринимали пару как пример крепкого и гармоничного союза. Все изменилось недавно, когда супруги неожиданно начали выяснять отношения буквально на глазах у всей страны.

Публичные разборки пары начались с безобидной записи, которая появилась на странице мужа певицы несколько дней назад. Янис написал, что пережил худшие часы в своей жизни. Затем последовал незамедлительный ответ Анны, которая заверила, что чувствует то же самое. А после супруги и вовсе отписались друг от друга в соцсетях. Казалось, пора бы уже успокоиться, но влюбленные продолжают лить масло в огонь скандала.

Пока общественность пытается понять, что на самом деле происходит в семье исполнительницы и спортсмена, они продолжают подначивать друг друга в социальных сетях. Накануне конфликт получил продолжение. Янис Тимма развлекся в стриптиз-клубе и опубликовал видео оттуда в своем блоге. На кадры попало много интересного. Например, оголенные женские ягодицы и пачки денег. “#Делаючтохочу”, – подписал ролик мужчина.

К слову, Седокова не отстает от благоверного и тоже удивляет публику странным контентом. Незадолго до выходки мужа Анна поделилась в соцсетях новым шуточным видео. Брюнетка изящно намекнула супругу, что свято место пусто не бывает, и, в случае чего, его будет несложно заменить кем-нибудь другим.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной

09.06 / Страшнее ядерной войны с Россией — Байден считает превосходство белой расы самой страшной угрозой США

09.06 / Белый дом отрицает строительство китайской базы на Кубе для слежки за США

09.06 / На территории рядом с ТПУ “Тимирязевская” стартовало благоустройство

09.06 / “Жизни соседей обратились в пепел”: Пирс Броснан пережил два пожара

09.06 / Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян

09.06 / Три землетрясения на побережье Камчатки произошли за один день

09.06 / Oткликнулись на призыв Вучича — сербы добровольно сдали в полицию более 78 тысяч единиц оружия

09.06 / SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов

09.06 / Квартиры-студии дешевеют быстрее всего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика