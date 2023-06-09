Укороченные куртки и пиджаки – незаменимый элемент гардероба миниатюрных женщин: идеи образов

На протяжении уже многих сезонов модной является одежда оверсайз, в числе прочего это касается курток и жакетов. Однако, по мнению стилистов, женщинам невысокого роста, до 160 сантиметров, нужно носить их с осторожностью, чтобы их рост визуально не стал еще меньше и фигура не казалась приземистой.

Чтобы фигура смотрелась пропорционально

Для миниатюрных женщин есть хороший вариант для ношения в прохладную погоду. Это укороченные куртки и жакеты. Если рост высокий, то они могут показаться какими-то слишком урезанными. А вот для невысоких представительниц прекрасного пола эти варианты наиболее подходящие. Они делают фигуру пропорциональной, визуально укорачивая верх и удлиняя низ.

Кроме того, они выгодно подчеркивают женственные формы, а не прикрывают их. Эксперты отмечают, что укороченные куртки и пиджаки хороши еще и тем, что являются универсальной одеждой, так как они прекрасно сочетаются со множеством других вещей. Вот лучшие способы их комплектации, помогающие максимально раскрыть потенциал укороченной одежды.

Укороченный жакет

Большинство укороченных жакетов имеют простой, классический крой. Такой фасон придает образу легкости, воздушности. Но, если это жакет оверсайз, он не должен быть чересчур объемным, чтобы не нарушить пропорции. Визуально увеличивать верх может также и пиджак в крупную клетку. Однако для тех, кто стремится визуально сделать грудь пышнее, такой вариант будет бонусным.

Если вы наденете легкий укороченный жакет поверх платья в прохладную погоду, он станет идеальным дополнением к образу. Он не будет закрывать ваш красивый наряд и не сделает его непропорциональным, как и фигуру в целом.

Хорошим вариантом будет также сочетание укороченного жакета с длинной юбкой. Он оставит ее полностью открытой и визуально удлинит низ, в отличие от жакета обычной длины. Эти плюсы в полной мере относятся и к сочетанию укороченного жакета с брюками с завышенной талией. Чтобы усилить эффект, следует выбирать широкие брюки.

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Укороченная куртка

Если говорить об укороченных куртках, то здесь существует большое количество вариантов, из которых миниатюрные женщины могут выбрать что-то по своему вкусу. Например, если вы хотите внести в свой наряд некую изюминку, в этом вам поможет укороченная замшевая или кожаная куртка.

С одной стороны, она будет смотреться весьма эффектно, а с другой – не будет бросаться в глаза, так как выглядит благородно.

Весной и летом можно использовать укороченный тренч. Это универсальная, но при этом стильная одежда, которая никогда не выходит из моды. Поэтому создавать с ней привлекательные образы не составляет особого труда.

Не стоит забывать и об укороченных куртках из денима. В этом сезоне он находится на пике моды. Куртку из этого материала можно надеть с такой же юбкой макси, но другого оттенка. Тогда вы будете соответствовать самому модному тренду.

Укороченный блейзер

Создать эффектный образ поможет и укороченный блейзер, который от пиджака отличается более вольной интерпретацией, разнообразным кроем, контрастными пуговицами, накладными карманами, вставками и эмблемами.

Надетый вместе с брюками или юбкой того же цвета, он будет хорошо смотреться в офисе. А для позднего завтрака в кафе подойдет сочетание укороченного блейзера с джинсами и футболкой. Если вы хотите выглядеть более утонченно, наденьте его с пресловутым маленьким черным платьем.