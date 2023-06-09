 

На шее у молодого мужа – пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле

09.06.2023, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт “даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. Но это значит, что певица будет уравнена в правах с коренными евреями – основных льгот и выплат она лишена.

Дело все то что граждане, приехавшие в страну после 60 лет, могут рассчитывать только на специальное пособие, которое по размеру не больше обычной социальной надбавки. Человек, получающий такое пособие, может выехать за границу на срок не более 72 дня, иначе он теряет право на него. Вероятно, этим объясняется то, что в мае Пугачева приезжала в Москву всего на пару дней.

На пенсию же в Израиле певица рассчитывать не может – будет сидеть на шее у молодого мужа-иноагента. Ведь на Земле Обетованной надо было отработать не менее 10 лет, а в течение всей жизни сделать не менее 120 выплат в “Битуах Леуми” (фонд Социального страхования).

А на какие привилегии Пугачева все-таки может уповать в Израиле? Это льгота на проезд в общественном транспорте – все пенсионеры, независимо от их статуса, платят за проезд на 50% меньше. А еще певице положена скидка за пользование телеканалами, на походы в музей, национальный парк, бассейны и кантри-клуб.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / “Лера – моя любовь”: Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой

09.06 / Диетолог: Быстрое питание может привести к ожирению

09.06 / Скандалы: Петербуржцы возмутились изменениями в работе общественного транспорта в период ПМЭФ

09.06 / На Avito начали появляться запчасти от Boeing 777, аварийно севшего на Колыме

09.06 / Без пластики и уколов – Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения

09.06 / Замазываем синяки или прыщики. Как правильно наносить консилер

09.06 / От пучков до локонов. Актуальные летние прически, которые легко повторить дома

09.06 / Россияне массово покупают системы видеонаблюдения, боясь оставить дом без присмотра

09.06 / Скандалы: Как живёт миллионерша Рената Литвинова, которой Земфира отписала свою квартиру

09.06 / Санкт-Петербург готовится к испытаниям новейшей системы наблюдения с помощью беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика