 

“Лера – моя любовь”: Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой

09.06.2023, 14:34, Разное
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Гоша Куценко и Лера Кудрявцева дружат уже не одно десятилетие. В 90-х знаменитости вместе вели полюбившуюся зрителями программу “Партийная зона”. С тех прошло много лет, но они по-прежнему находятся в близких отношениях и всегда отзываются друг о друге с большой теплотой.

Накануне Лера Кудрявцева опубликовала в блоге кадры с концерта Гоши Куценко. Телеведущая сняла выступление старого приятеля, когда отмечала день рождения подруги. “Гоша, спасибо за этот потрясающий вечер”, – подписала один из видеороликов блондинка.

На следующих кадрах знаменитости предстали уже в объятиях друг друга. Куценко спустился со сцены, чтобы поздравить именинницу и поприветствовать Кудрявцеву. Актер сказал несколько теплых слов и поцеловал подругу молодости прямо перед камерой.

“Лера – моя любовь. Давайте поздравим Милу с днем рождения, это Мила мне устроила такой подарок”, – произнес в микрофон Гоша Куценко.

Судя по всему, вечер прошел замечательно. Помимо роликов с выступления, Лера поделилась снимком, на котором ее запечатлели вместе с тремя подругами. Дамы предстали на фото в платьях разных фасонов и цветов. Телеведущая выбрала для праздника наряд в стиле “тотал блэк” с принтом спереди.


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