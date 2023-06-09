 

Диетолог: Быстрое питание может привести к ожирению

09.06.2023, 14:15, Разное
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Врач-диетолог Антонина Стародубова утверждает, что привычка есть фастфуд способствует набору веса.

В интервью “Ленте.ру” Стародубова сказала, что “торопиться во время еды – очень вредная привычка”. Диетологи объясняют, что слишком быстрый прием пищи может привести к перееданию. Стародубова заметила, что мозг не получает полного чувства удовлетворения сразу после того, как пища попадает в желудок. Для получения сигнала требуется 20 минут. Когда скорость усвоения пищи высокая, в этот период потребляется большое количество пищи. Таким образом, механизмы сытости будут связаны только с избытком пищи. В этом случае человек будет систематически переедать. Избыточный вес или ожирение – вероятный результат, который часто связан с проблемами со здоровьем.

Диетологи рекомендуют есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Мы можем поддерживать здоровый вес, избегая переедания. Это полезно для здоровья.


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