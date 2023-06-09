 

Санкт-Петербург готовится к испытаниям новейшей системы наблюдения с помощью беспилотников

09.06.2023, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге проходят испытания новейшей наземной станции наблюдения за коммерческими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которая поступит в продажу в ближайшие несколько месяцев. Эти станции могут идентифицировать и обнаруживать беспилотники на расстоянии до 200 км. Об этом пишет RT со ссылкой на Сергея Мишурова, главного конструктора компании “Навигатор”, которая занималась разработкой системы.

Приемопередатчики ADS-Bee – самая важная особенность новых станций. ADS-Bee позволяет центрам управления и пилотируемым самолетам обнаруживать беспилотники. К концу лета 2023 года планируется установить 4 или 5 станций наблюдения за беспилотниками, оснащенных разработанными нами транспондерами (передатчиками) ADS-Bee. Это будет экспериментальный проект с собственным командным центром”. Мишуров заявил, что проект необходим для тестирования и отладки службы мониторинга БПЛА.

Станции наблюдения в Санкт-Петербурге также будут иметь системы обработки и хранения данных, а также средства управления. По словам Мишурова, это оборудование в совокупности обеспечит сервис слежения, аналогичный Flightradar24, используемый для пилотируемых самолетов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Ванга: небо над Нью-Йорком станет оранжевым, а затем в Белый дом вернётся оранжевый человек

09.06 / Пикси с челкой визуально улучшает форму лица: еще одна стрижка, на которую стоит обратить внимание в 2023 году

09.06 / Убираем щечки без операции. Прически, которые помогают сделать лицо худым

09.06 / Zа Vойну: Тихая смерть

09.06 / Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога

09.06 / “Будет менять партнеров” – Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание

09.06 / В Германии снимут порномультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот»

09.06 / “За что боролась, на то и напоролась”: подруга о Федосеевой-Шукшиной

09.06 / «Судят за соблюдение Конституции»

09.06 / Разработчики Diablo IV ошеломлены внезапной критикой Вупи Голдберг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика