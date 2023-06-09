Санкт-Петербург готовится к испытаниям новейшей системы наблюдения с помощью беспилотников

В Санкт-Петербурге проходят испытания новейшей наземной станции наблюдения за коммерческими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которая поступит в продажу в ближайшие несколько месяцев. Эти станции могут идентифицировать и обнаруживать беспилотники на расстоянии до 200 км. Об этом пишет RT со ссылкой на Сергея Мишурова, главного конструктора компании “Навигатор”, которая занималась разработкой системы.

Приемопередатчики ADS-Bee – самая важная особенность новых станций. ADS-Bee позволяет центрам управления и пилотируемым самолетам обнаруживать беспилотники. К концу лета 2023 года планируется установить 4 или 5 станций наблюдения за беспилотниками, оснащенных разработанными нами транспондерами (передатчиками) ADS-Bee. Это будет экспериментальный проект с собственным командным центром”. Мишуров заявил, что проект необходим для тестирования и отладки службы мониторинга БПЛА.

Станции наблюдения в Санкт-Петербурге также будут иметь системы обработки и хранения данных, а также средства управления. По словам Мишурова, это оборудование в совокупности обеспечит сервис слежения, аналогичный Flightradar24, используемый для пилотируемых самолетов.