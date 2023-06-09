Стрижка миди – лучшие прически лета 2023 для средней длины на разные типы волос

Стрижки миди уже долгие годы остаются в тренде. Не исключением является и текущий год. Модницы полюбили подобные прически за их простоту и легкость в уходе. Разбираем наиболее актуальные варианты и вдохновляемся красивыми аутфитами.

Стрижка «лоб»

Данная стрижка — это вариация классического боба. Отличие лишь в том, что в «лобе» наблюдаются удлиненные прядки. Длина прядок должна быть где-то между подбородком и ключицами. Данная стрижка подходит представительницам прекрасного пола с любым типом волос.

Удлиненный боб

Такая прическа была очень актуальна в десятые годы. Тогда ее популяризации поспособствовала певица и дизайнер Виктория Бекхэм. Стрижка предполагает удлиненные прядки спереди у лица и укороченные на затылке. Такой вариант будет особенно уместен для обладательниц густых и прямых от природы локонов.

С текстурированными кончиками

Текстурированные кончики волос заставляют любую прическу миди длины выглядеть совершенно иначе, чем в традиционном варианте. Благодаря такой технике стрижки, когда кончики получаются будто рваными, в образе появляется озорство и кокетство. Такие стрижки подойдут тем, у кого тяжелые волосы и нужно снять утяжеление с помощью специальной обработки кончиков.

С челкой

Такая деталь как челка, уверенно возвращается в моду. С помощью нее вы можете скрыть такие дефекты кожи как морщинки либо шрамы на лбу. Если у вас узкий лоб, то с помощью челки, которая берет начало практически с макушки, вы можете сделать лицо более пропорциональным.

Ровная челка длиной чуть ниже бровей или до бровей в сочетании с многослойной стрижкой миди позволит вам презентовать женственный и в то же время молодежный образ.

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На боковой пробор

Стрижка миди с длиной волос до ключиц — это как будто «золотая середина» между ультракороткими и ультрадлинными волосами. Это очень удобный вариант как для лета и жаркой погоды. Локоны достаточно длинные для того, чтобы сделать любую укладку на собранные волосы.

Если вам нужно сузить лицо (например, отвлечь внимание от пухлых щечек), тогда эксперты по моде и красоте рекомендуют делать укладку на боковой пробор.

С челкой-шторкой

Если нет желания делать традиционную ровную и прямую челку, тогда рассмотрите вариант челки-шторки. В сочетании со стрижкой миди длины вы получите женственный и гламурный образ. Такая прическа особенно подойдет обладательницам густых волос. Челка-шторка хороша тем, что в любое время ее можно убрать, зафиксировав прядки к другим локонам сбоку.

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Многослойная

Многослойные стрижки — предпочтительный вариант как для обладательниц тонких волос. С помощью «слоистости» прическа получается более пышной, появляется прикорневой объем.

Шегги

Очень модная стрижка, которая уверенно вошла в моду еще в прошлом году и по сей день не сдает своих лидирующих позиций. Такую прическу тоже имеет смысл рассмотреть девушкам с тонкими волосами. Шегги нужно носить с челкой, но какой вариант челки выбрать, решать вам. Можете сделать прореженную полупрозрачную, например.

На волнистые волосы

Если у вас вьющиеся о природы волосы, то стрижки миди подойдут вам идеально. Вы можете делать челку или не делать на свое усмотрение. В контексте вьющихся волос рассмотрите вариант короткой челки (не выпрямляйте ее).