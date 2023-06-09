Платье на свадьбу для гостьи старше 60 лет: все о секретах выбора модного наряда на лето

Лето — традиционная пора для свадеб. Если вы собираетесь на подобное торжество в качестве гостьи, то наверняка озадачены вопросом, какой наряд презентовать. Разбираем наиболее удачные варианты для женщин старше 60 лет.

Велюровое платье

Велюровое платье — нестареющая и не выходящая из моды классика. Наряды из подобного материала смотрятся особенно торжественно, поэтому их часто выбирают для выхода в свет. Рассмотрите велюровое платье миди длины с рукавами три четверти. Дополните лук элегантными туфлями на каблуках.

Зеленое с ажурными вставками

Зеленый — один из самых модных оттенков лета-2023. Отдавайте предпочтение платью пастельного оттенка, поскольку оно обладает омолаживающим эффектом и помогает скрыть морщинки. Ажурные вставки на наряде будут весьма уместны и добавят вашему луку нотку изысканности.

Кружевное

Кружевные платья в этом сезоне можно включать и в повседневные, и в торжественные луки. Рассмотрите платье чуть выше или до колен с полупрозрачными вставками в районе декольте. Непременно дополните образ туфлями на каблуках и миниатюрной сумочкой-клатчем.

С принтом

Женщинам старше 60 лет не обязательно носить исключительно однотонную одежду. Можно рассмотреть и вещи с принтами. Для свадьбы будут уместны этнические орнаменты или геометрический узор. Следите за тем, чтобы принт не был аляпистым. Отдавайте предпочтение более сдержанным оттенкам. Например, удачным является сочетание серого и металлика или серого с белым. Вы можете дополнить наряд белоснежной накидкой: курткой или укороченным пальто. Как вариант, можно использовать в качестве верхней одежды блейзер либо пиджак.

На запах

Платья прямого кроя — универсальный вариант, который подходит под любой тип фигуры. Но также можно рассмотреть изделие на запах с асимметричным подолом, если есть желание презентовать не слишком консервативный, а более современный и самобытный лук. Платье такого кроя хорошо тем, что оно стройнит и делает красивой зону декольте.

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Бордовое

Бордовый цвет — цвет роскоши и благородства. Одежда такого оттенка особенно подходит зрелым женщинам, поскольку освежает лицо и скрывает морщинки. Бордовое платье особенно красиво смотрится в сочетании с золотыми украшениями: сережками, браслетами, колье и т. д.

Кружевное платье и шляпка

Хотите создать гламурный аристократичный образ истинной леди? Тогда смело берите платье макси длины с кружевом. Дополните лук широкополой шляпкой, чтобы гармонично завершить образ. Головной убор придаст вашему образу особого шика. Не зря платье и шляпки так часто сочетают представительницы элиты и высшего общества.

Оттенка шампань

Традиционно считается, что на свадьбе только невеста может быть в белоснежном наряде. Гостям же не следует облачаться в белое. В таком случае можно использовать альтернативный вариант, а именно платье цвета шампань. С его помощью вам не составит труда презентовать образ дорогой женщины. Можете дополнить наряд украшениями из жемчуга.

С полупрозрачными рукавами

С возрастом кожа на руках теряет упругость и становится более дряблой. Для решения проблемы и маскировки подобного изъяна рассмотрите платье с полупрозрачными рукавами. С одной стороны, и проблемные участки будут скрыты от посторонних глаз, и вам будет не слишком жарко в такой одежде.