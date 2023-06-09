 

“В приюте для бездомных”: певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого

09.06.2023, 7:04, Разное
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Последние месяцы скандально известный шоумен Стас Барецкий не дает общественности забыть о себе. Недавно музыкант заявил, что стал владельцем замка уехавшей за границу Аллы Пугачевой. С тех пор певец не перестает строить грандиозные планы и делиться ими с публикой.

Сначала Барецкий заявлял о намерении превратить особняк Примадонны в крематорий. А теперь шоумен говорит, что хочет отдать недвижимость активистке из Швеции Грете Тумберг, которую называет своей “внебрачной дочерью”. Оказалось, сбыться этим задумкам вряд ли суждено. По словам певца Данко, Стас Барецкий никак не может быть владельцем замка в деревне Грязь.

Александр Фадеев утверждает, что у скандального музыканта нет денег, зато есть желание пропиариться на громких заявлениях. По мнению певца, шоумен напоминает Ольгу Бузову до наступление славы, пишет РИА ФАН. Артист назвал бывшего участника группы “Ленинград” “нищебродом” и заверил, что он проживает в приюте и питается на мероприятиях.

“Стас – обычный городской сумасшедший с целью поработить весь мир. На самом деле, он живет в приюте для бездомных, а кормится по банкетам и приемам”, – рассказал о жизни Стаса Барецкого Данко.

Впрочем, непростое финансовое положение – не повод ставить крест на своем будущем. Даже при отсутствии крыши над головой можно жить полноценной жизнью и зарабатывать. Доказательством этому стали результаты благотворительной программы приюта “Теплый прием” в Химках. Как пишет телеканал “360”, благодаря социальному проекту начать новую жизнь удалось уже 15 бездомным людям. Они освоили новое ремесло и начали работать в кожевенной мастерской.


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