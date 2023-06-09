 

“Метастазы в мозгу” – Онкобольная звезда “Зачарованных” показала кадры из больницы

09.06.2023, 7:04, Разное
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В 2015 году у звезды сериала “Зачарованные” диагностировали рак груди. После длительной борьбы, она смогла услышать долгожданное слов – “ремиссия”. Пять лет актриса жила спокойно, но внезапно болезнь вернулась. Более того, рак у Шеннен Доэрти перешел в четвертую стадию.

Стоит отметить, что онкологию проще предупредить, чем лечить. Самое главное – соблюдать рекомендации медиков. Как пишет URA.ru, ссылаясь на врача, вызвать опасную болезнь могут описторхисы, которыми нередко заражена речная рыба. А онколог Вадим Покровский, передает телеканал “360”, предупредил об опасности солнечных лучей.

Неизвестно, чем был вызван недуг у Шеннен Доэрти. Но опыт показал ей, что его можно победить, поэтому она не сдалась и вновь начала лечение. Более того, артистка делится с поклонниками всеми подробностями борьбы. На днях она сообщила, что опухоль перешла в самый главный орган из-за быстрого распространения клеток по организмы.

“5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии”, – раскрыла подробности брюнетка.

В своем микроблоге звезда “Зачарованных” показала кадры из больницы. Артистку запечатлели во время лечения: она лежит на кушетке и не может сдержать слез из-за происходящего. Как оказалось, эмоции актрисы связаны не только с болезнью, но и с ее боязнь замкнутых пространств. А ведь именно в таких условиях у Шеннен Доэрти проходит процедура.


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