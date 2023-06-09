Откуда драконы и чудовища на старых картах?

Какие тайны скрываются на старых картах? Зачастую исторические карты поражают нас своей красотой и детализацией, но мало кто задумывается о скрытых посланиях, которые они могут нести.

Одним из самых интересных художественных приемов на старых картах является включение фразы “здесь будут драконы”. Эта мистическая фраза предупреждает о потенциальных опасностях и неисследованных уголках мира. Давайте отправимся в увлекательное путешествие по истории картографии и раскроем тайну древних карт.

Одной из самых известных карт, на которой встречается фраза “здесь будут драконы”, является глобус Ханта-Ленокса. Этот древний шар, созданный примерно в 1508 году, содержит загадочные слова HIC SVNT DRACONES вдоль восточного побережья Азии. Но это не единственный случай использования этой фразы. Загадочная надпись также была обнаружена на шаре, сделанном из страусиных яиц около 1504 года. Этот загадочный предмет вызывает множество вопросов о его происхождении и намерениях создателей.

Изображения драконов на старых картах встречаются не так уж и редко, хотя они всё же остаются редкими. Например, на карте Борджиа, выгравированной на металлической пластине в начале 15 века, мы можем увидеть дракона, находящегося на периферии карты, рядом с областью, изображающей Азию. И японская карта XIX века с названием “Дзисин-но-бен” представляет собой настоящее произведение искусства, на котором дракон в форме уробороса окружает всю карту. Интересно, что использование драконов на японской карте имеет существенные отличия от европейской картографии, что может указывать на различия в мифологических представлениях разных культур.

Фраза “здесь будут драконы” имеет свой аналог – “hic sunt leones”, что означает “здесь будут львы”. Однако на картах гораздо чаще встречается выражение “Terra incognita” – “неизвестная земля”. Эти фразы, как и использование драконов и чудовищ на картах, свидетельствуют о незнакомых и опасных местах, которые волновали средневековых и ренессансных картографов.

Историк картографии Чет Ван Дузер исследовал тему морских чудовищ на старых картах в своей книге “Морские чудовища на картах средневековья и эпохи Возрождения”. Он считает, что картографы прошлого не просто использовали эти образы для украшения или как метафору опасности. Они искренне верили в существование этих мифических существ и считали, что они должны быть отображены на карте, так же как и другие естественные объекты. Таким образом, изображение драконов и чудовищ на картах было для них частью реальности.

Однако с появлением эпохи географических открытий в конце 16 века морские чудовища и драконы начали исчезать с карт. Рациональность и научный подход стали основополагающими принципами исследований, а исследователи поняли, что эти ужасные создания существуют только воображении напуганных моряков.

Таким образом, наука и прогресс оказали влияние на картографию, и морские чудовища и драконы постепенно исчезли с карт. Однако мы всегда сможем заглянуть в прошлое и увидеть, какими тайнами и мифами были окутаны древние карты. И кто знает, может быть, в будущем новые открытия приведут к появлению новых загадочных образов на наших современных картографических шедеврах.