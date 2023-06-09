 

Семья из Лас-Вегаса столкнулась с «нечеловеческими существами»

09.06.2023, 6:47, Разное
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В ночь с 30 апреля на 1 мая жители Лас-Вегаса стали свидетелями событий, которые до сих пор вызывают шок и тревогу в их обычно спокойном районе.

После странной аварийной посадки неопознанного объекта на территории их дома, перепуганная семья немедленно обратилась за помощью в службу 911, чтобы сообщить о предполагаемых «нечеловеческих существах», обнаруженных поблизости, сообщает 8newsnow.com.

Согласно сообщениям, события развернулись около 11:50 вечера, когда семья услышала громкий треск и заметила странный объект, падающий с неба на их задний двор. Этот неопознанный объект, вызвавший панику и недоумение, оказался центром внимания исследователей и жителей города.

Однако самое потрясающее в этой истории – это то, что семья утверждала, что после крушения объекта появились две странные «сущности».

Во время звонка в службу 911, один из членов семьи сказал: «Рядом с ним стоит человек ростом около 8 футов, а внутри [НЛО] находится еще один, и у него большие глаза, и он смотрит на нас — и он все еще там». Очевидец описывал встречу с этими существами, оставляя слушателей в недоумении.

Однако история не ограничивается только рассказами этой семьи. Несколько других жителей Лас-Вегаса также сообщили о наблюдении необычного объекта в небе в этот же вечер. Один из них – сотрудник полиции метро Лас-Вегаса, который случайно смог снять объект на камеру своего смартфона. Это видео стало основой для дальнейшего расследования и вызвало интерес у местных исследователей.

Интересно отметить, что описания, представленные семьей и другими свидетелями, сходятся в одной детали – эти «инопланетяне» имели огромные глаза и их внешний вид значительно отличался от обычных людей. Члены семьи утверждают, что эти «существа» были необычно высокими, достигая высоты в 8, 9 и даже 10 футов.

Это загадочное происшествие привлекло внимание ученых и прочих исследователей, которые пытаются найти объяснение этому явлению. Местные астрономы проводят дальнейшие исследования неба и анализируют данные с различных спутников и телескопов, чтобы установить возможное происхождение неопознанного объекта и удостовериться, что заявления свидетелей правдивы.

История семьи из Лас-Вегаса, которая столкнулась с «нечеловеческими существами» в тот загадочный вечер, продолжает привлекать все больше внимания ученых и уфологов. Независимо от того, являются ли эти встречи результатом воображения или были реальными, они несомненно вызывают интерес и заставляют задуматься о существовании внеземной жизни.


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