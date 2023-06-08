«Нет войне» – в Рыбинске пресечены акты вандализма и экстремизма

УФСБ России по Ярославской области совместно с СУ СК России и УМВД России по Ярославской области пресечена противоправная деятельность жителей г. Рыбинска, причастных к экстремистской деятельности и вандализму.

29 апреля 2023 года в ночное время на Волжской набережной Рыбинска с использованием красной краски был осквернен ряд объектов и сооружений, в том числе макет самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, входящей в концепцию ансамбля по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На объектах были размещены надписи («Нет войне»), выражающие, по мнению властей, неуважение к органам власти и обществу.

В результате проведенного УФСБ и УМВД России по Ярославской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Получены данные о совершении им указанных действий по мотивам политической ненависти. Материалы переданы в МУ МВД «Рыбинское», где 15 мая в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК России «Вандализм по мотивам политической ненависти».

4 июня другой житель Рыбинска, действуя умышленно, являясь участником экстремистских запрещенных организаций «ФБК»* и «Штабы Навального»*, нанёс на общественные здания и сооружения, остановки общественного транспорта надписи в поддержку указанных структур, а также дискредитирующие органы власти.

В течение суток он также был установлен сотрудниками органов безопасности и внутренних дел. На основании переданных Управлением материалов в отношении указанного лица Рыбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России по факту участия в деятельности запрещенной экстремисткой организации, а также отделом дознания МУ МВД «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК России «Вандализм по мотивам политической ненависти».

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятий и следственные действия по установлению иных участников противоправной деятельности. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*Экстремистские организации, запрещенные в России, выполнявшие функции иностранных агентов