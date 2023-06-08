 

“Помогите!”: Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой

08.06.2023, 18:00, Разное
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Прошлой уже два года после скандального эфира телеканала “Матч ТВ”, в котором Дмитрий Губерниев посмеялся над пришедшей в студию Ольгой Бузовой. Тот, напомним, поинтересовался у телезвезды, перестала ли она пить коньяк по утрам. Очевидно, комментатор пошутил с отсылкой к персонажу из известной книги “Малыш и Карлсон” (те же слова произнес Карлсон, обращаясь к Фрекен Бок). Но Бузова не поняла шутку и обиделась, расплакавшись прямо во время съемок. Позже Дмитрию пришлось извиняться перед поющей телеведущей.

Губерниев вспомнил шутку про коньяк после легкоатлетического забега, который состоялся на днях на Никольской улице в Москве. На спортивном мероприятии, ведущим которого был Дмитрий, присутствовала Ольга Бузова. Фотографы успели запечатлеть, как телезвезда в неподходящим для бега наряде преодолела небольшую дистанцию. Спортивный комментатор выбрал один из самых неудачных снимков Бузовой, прифотошопил себя, сделав так, будто она догоняет его. “Сейчас я тебе покажу – коньяк!”, – написал Дмитрий от имени Ольги.

Чтобы было еще смешнее, на неудачном снимке бегущей Ольги Бузовой написал: “Со всемирным днем бега”. И добавил смеющийся смайл. Как отнеслась к этой шутке телеведущая, пока неизвестно.


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