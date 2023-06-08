 

Драка иноагентов в Лондоне – Кашин избил Невзорова за русофобские высказывания

08.06.2023, 17:33, Разное
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В лондонском Логан Холле 4 июня произошла драка между иностранными агентами Олегом Кашиным и Александром Невзоровым.

Причиной конфликта стала фраза последнего «о прогнившей русне, которая получит по заслугам».

– Во время своей лекции Невзоров сказал о «русне», Кашин встал и потребовал не оскорблять великий русский народ. Тогда Невзоров засмеялся и продолжил ругать Россию. После этого Кашин запрыгнул на сцену и началась драка, – рассказал журналистам один из свидетелей инцидента.

Кашин успел нанести экс-депутату Государственной думы порядка десяти ударов, после чего иноагентов разняли охранники Логан Холла. По данным The Times, прибывшим сотрудникам полиции мужчины заявили, что не имеют претензий друг к другу.

– Несмотря на на то, что у господина Невзорова сломан нос, он отказался выдвигать обвинение против господина Кашина. Тот повредил в драке руку, но также не имеет претензий, – сообщил источник издания в Скотленд-Ярде.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своём Telegram-канале призвал представить Кашина в награде.

– Он хоть и иноагент, но наш человек, патриот, не позволил клеветать на русских и Россию. Таких людей надо поощрять, ибо их пример – другим наука, – написал политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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