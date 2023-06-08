Скандалы: «Если там и была хорошая энергетика, она давно убита»

Специалисты по паранормальным явлениям оценили шутку Галкина* про деревню Грязь

Юморист Максим Галкин* (включен в список иноагентов) во время выступления в Анталье жестко поиронизировал насчет атаки беспилотников на Москву. Мол, почему прилетевшие дроны не тронули его замок в деревне Грязь? А потому что этот дом строил лично он. «Там аура хорошая, — пояснил ведущий. — Опять же, колдовство!» А что на это скажут специалисты по паранормальным явлениям? И вообще, что это за места такие, где тишь да гладь, да Божья благодать — только живи и радуйся?

Московская область, Одинцовский район, Ершовское сельское поселение, деревня Грязь. Еще недавно этот адрес был известен лишь посвященным, а теперь его знают даже дети. Ведь именно здесь до своего отъезда за границу проживали Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, а также их дети Лиза и Гарри.

Места здесь красивые, ничего не скажешь. Старинные липы, пригорки… Вот только совсем не радужные. В 1941-м тут проходил рубеж обороны Москвы под Звенигородом, поэтому практически каждая пядь земли полита кровью советских солдат.

1 декабря поселение было захвачено частями 78-й пехотной дивизии вермахта, а на силосной башне были установлены крупнокалиберные немецкие пулеметы. Поэтому отбить деревню удалось лишь спустя пять дней, когда один из бойцов, комсорг Волощук, сумел подползти к постройке с бутылкой горючей жидкости.

«Как только она загорелась, немцы сразу убежали», — вспоминал бывший начальник разведки 144-й стрелковой дивизии Николай Рубан. И наши тут же поднялись в атаку.

Отсюда же, из Грязи, ушел на фронт поэт Александр Твардовский. Помните: «Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль»?

К чему мы это? А к тому, что эти места действительно святы. Но не благодаря Галкину, а из-за совсем других людей. Тех, о которых теперь напоминают лишь воинские захоронения и останки оборонительных сооружений. Да и так себе — шутить над своей страной, развлекая этим богатую публику и находясь где-то за границей.

Не понимают, где смеяться, и специалисты по паранормальному. Ну Максим же говорил про какую-то ауру!

«Ну мало ли кто чего скажет! — восклицает в беседе с Daily Storm заместитель координатора общества «Космопоиск» Александр Петухов. — То же самое можно было бы сказать про парк «Кузьминки». В любом месте есть пятна хорошей энергетики, а есть — плохой. В 80-е, когда все подряд увлекались биолокационными рамками, была очень популярна одна теория — Хартмана. Так вот этот Хартман считал, что на каждых 10 квадратных метрах земного шара есть невидимые трубы, благодаря которым энергия циркулирует и в космос, и обратно. И если это так, то — извините. Это можно привязать абсолютно к любой точке планеты. Хоть к Москве, хоть к Антарктиде!»

Впрочем, как уточняет эксперт, среди объектов его исследования никогда не было ни Одинцова, ни деревни Грязь. Поэтому все его суждения носят скорее гипотетический характер. А вдруг там и правда что-то происходит, просто этому нет очевидцев?

«Если было кому увидеть — они, конечно, скажут, — размышляет он. — А если взять северную часть Восточной Сибири, где никто не живет, а мишка не напишет, так об этом никто и не узнает».

Что об этом думает эксперт по аномальным явлениям Алексей Королев?

«Сразу скажу, что я не близок к этим местам, потому что я из Екатеринбурга, — предупреждает он в разговоре с Daily Storm. — Но если вы хотите узнать мое мнение, то я сомневаюсь, что в этой деревне есть какая-то особая энергетика, о которой в шутку или всерьез говорит господин Галкин. Если она и была, то она давно убита всеми этими людьми. Которые там жили. Пировали… И, может, занимались чем-то не совсем приемлемым для нормального человека. Все эти истории на слуху!»

«По-настоящему хорошая энергетика есть лишь там, где люди чистые и открытые, — добавляет он. — И тогда место будет отвечать тем же самым».

Однако такие уголки существуют, обнадеживает Алексей.

«Конечно, все относительно, — поясняет исследователь. — Это как искать абсолютно святого человека. Но они есть. Они притягивают, облагораживают, очищают и дают нам физическое и психическое здоровье».

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Дэйли Шторм”