Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

В последнее время в Сети постоянно появляются новости о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова якобы то и дело попадает в больницу. Однако потом эту информацию опровергают.

На этот раз телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасову снова забрали в клинику якобы на скорой помощи, но через несколько часов она сама вышла на связь и снова опровергла новость. По ее словам, у нее нет проблем со здоровьем в данный момент.

Член жюри шоу “Ледниковый период”, заявила, что никакую скорую не вызывала, и чувствует она себя прекрасно, сообщает телеканал “360”.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Татьяна Тарасова за прошедший месяц якобы вызывала скорую помощь шесть раз. У нее поднимается высокое давление и начинается ухудшение состояния. При этом предложение госпитализироваться Тарасова якобы всегда отвергала.

Напомним, в прошлом году Татьяна Тарасова действительно испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она была госпитализирована из-за гипертонии, но через несколько дней ее выписали. Осенью Татьяна Тарасова снова обратилась за медицинской помощью и даже пропустила съемки телешоу.