 

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

08.06.2023, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время в Сети постоянно появляются новости о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова якобы то и дело попадает в больницу. Однако потом эту информацию опровергают.

На этот раз телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасову снова забрали в клинику якобы на скорой помощи, но через несколько часов она сама вышла на связь и снова опровергла новость. По ее словам, у нее нет проблем со здоровьем в данный момент.

Член жюри шоу “Ледниковый период”, заявила, что никакую скорую не вызывала, и чувствует она себя прекрасно, сообщает телеканал “360”.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Татьяна Тарасова за прошедший месяц якобы вызывала скорую помощь шесть раз. У нее поднимается высокое давление и начинается ухудшение состояния. При этом предложение госпитализироваться Тарасова якобы всегда отвергала.

Напомним, в прошлом году Татьяна Тарасова действительно испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Она была госпитализирована из-за гипертонии, но через несколько дней ее выписали. Осенью Татьяна Тарасова снова обратилась за медицинской помощью и даже пропустила съемки телешоу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Губернатор Ставрополя отказался признать существование Луны

08.06 / Доктор Андреева: Оптимизм и позитивное отношение к жизни позволят прожить на 7 лет дольше

08.06 / Невролог Алехина назвала самый очевидный и важный признак деменции

08.06 / Драка иноагентов в Лондоне – Кашин избил Невзорова за русофобские высказывания

08.06 / Скандалы: Место силы Украины в центре Москвы

08.06 / “В раю”: Дочь Бони сделала ей массаж стоп

08.06 / От тревоги нужно есть инжир

08.06 / Определили участки ДНК, которые отвечают за долгую жизнь

08.06 / Граница дозволенного

08.06 / Скандалы: «Если там и была хорошая энергетика, она давно убита»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика