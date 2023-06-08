 

Ожирение может привести к умственной отсталости

08.06.2023, 15:40, Разное
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Многочисленные исследования показали, что ожирение является одним из главных факторов риска для многих болезней, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака. Но последние данные указывают на то, что ожирение имеет также негативное влияние на умственные способности человека, а именно на функции мозга.

Одно из последних исследований, проведенных в США, показало, что люди с ожирением мышц могут иметь проблемы с функционированием мозга и становятся более склонными к развитию деменции и других заболеваний связанных с нарушением мозговой активности. В ходе работы проведенной на грызунах, ученые изучали воздействие лишнего веса на мозг и его функции и пришли к выводу, что ожирение влечет за собой убыль мозговых клеток, что, в свою очередь, приводит к снижению умственных способностей.

Существует множество факторов, которые могут привести к увеличению веса, таких как плохое питание, недостаток движения, нарушение гормонального баланса и др. Также есть много причин, по которым люди с ожирением могут столкнуться с проблемами в будущем, связанными с умственными способностями.


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