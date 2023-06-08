 

Анализ крови будут делать роботы

08.06.2023, 15:40, Разное
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Научно-исследовательский институт МИСИС, в рамках своих разработок, создаст роботизированную систему для анализа крови на основе нейросети.

Разработчики отмечают, что данная система будет отличаться от уже существующих аналогов уникальностью и эффективностью. Она позволит ускорить процесс диагностики и получения результатов анализов за счёт ускорения работы всей цепочки измерений.

Важной особенностью разработки является возможность обработки большого количества данных и умения находить скрытые закономерности. Также, роботизированная система обладает большей точностью анализа в сравнении с результатами, полученными вручную, при этом исключая полностью влияние человеческого фактора в процессе работы.

Система может быть использована в медицинских учреждениях и лабораториях как в России, так и за её пределами. Дополнительно, она может быть внедрена в фармацевтическую промышленность, облегчая производство лекарственных препаратов высокой эффективности.


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