 

«Слишком сложно для наших пользователей» – Instagram запретит подписи к постам длиннее двух строчек

08.06.2023, 15:33, Разное
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Социальная сеть Instagram сообщила, что с 20 июня текстовые подписи для новых публикаций будут ограничены двумя строчками длиной не более 80 символов каждая.

В пресс-службе Meta* считают это нововведение «улучшающим пользовательский опыт».

Согласно исследованиям, около 67% пользователей Instagram начинают испытывать «дискомфорт и перенапряжение», если пытаются прочитать больше двух строчек текста. Большинство говорят, что «хотят смотреть картинки, а не возвращаться в школьные времена, когда заставляли читать».

– Мы всегда идём навстречу большинству пользователей – именно поэтому Instagram остаётся наиболее популярной социальной сетью в мире, – заявил представитель Meta Кевин Дамм. – К сожалению, мы стали всё чаще получать судебные иски о том, что из-за избытка текста и других сложных элементов у пользователей происходят панические атаки или нервное перенапряжение. Поэтому мы решили сделать Instagram ещё более безопасным и инклюзивным.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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