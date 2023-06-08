“Играть в КВН иногда было стремно”: Ольга Картункова о шутках из жизни, отношениях с детьми и своих актерских работах

Звезда КВН Ольга Картункова редко появляется на таких популярных площадках, как YouTube и “ВКонтакте”. Артистка много гастролирует, поэтому времени на параллельные проекты не хватает. Но для коллеги по «Клубу веселых и находчивых», Ивана Абрамова, звезда нашла время, появившись в его подкасте.

О жизни до популярности

Ольга Картункова родилась в селе Винсады Ставропольского края. Это сельская местность, удаленная от курортных городов, поэтому ей приходилось много работать, чтобы прокормить семью.

«Наш дом стоял на федеральной трассе, я просыпалась каждое утро от шума фур. И дальнобойщики останавливались, покупали у меня помидоры. Я их тогда брала в Краснодаре по 10 рублей, зеленые. Раскладывала дома, чтобы дозрели и продавала уже по 60 рублей. Потом я прибегала домой, собирала детей и вела их в сад. Отведу и бегу в детский дом, я там работала методистом на полставки. Потом бежала в клуб, репетировать – это же село, все рядом. Вечером бежала за детьми, редактировала дома сценарии, еще и готовилась к свадьбам: по выходным была тамадой», – рассказывает юмористка.

О первых шагах

Команда, в которой Ольга впервые выступала, называлась «Винсадские беспризорники». Картункова вспоминает, что ей было неловко находиться на одной сцене с молодыми ребятами. «Играть в КВН иногда было стремно. Как-то раз мы приехали в Ставрополь на автобусе, который совхоз выделил. Сами сколотили ширмы. Захожу я такая, в джинсах, на которых вырезано “КВНс. Я была очень крупная, с огромной клетчатой сумкой с самодельным реквизитом. Название команды на обоях написали, у меня от ремонта остались. Даже уроки с детьми приходилось в дороге делать», – рассказывает Ольга.

Когда занятость в КВН достигла пика, то Картунковой поставили ультиматум. «Муж мне сказал: “Если занимаешь первое место, то играешь дальше”. Это была Беларусь, после нее мы бы попали на телевидение. А вот если проигрываю, то он просил меня оставить все, как раньше. Я вновь представила огород, рынок, детский дом. И у меня такой мотор включился, я поняла, что так жить не хочу», – говорит артистка.

Об участии в КВН с двумя детьми

У Ольги двое детей. Сначала родился сын, через 10 месяцев – дочь. Артистка признается, что благодарна Всевышнему за небольшую разницу. «Он меня слышит. Я всегда хотела близнецов или погодок. Они пошли в один сад, школу, был общий выпускной», – рассказывает Картунукова. Артистка призналась, что в КВН ее привели дети. «Шли из садика, там громко музыка играла. Говорят мне: “Пошли туда, мам”. А там на сцене репетируют КВН. И я случайно добавила шутку. А потом понеслось, я там работала на полставки», – говорит юмористка.

Ольга с болью вспоминает первые шаги в КВН, настолько сложно было совмещать работу и материнство. «Покажите мне хоть одного родителя, который благословил бы своего ребенка на КВН. Если такой найдется, то это будет уникальный экспонат. Я 15 лет таскалась с детьми по поездам на гастроли: у одного – сопли, у другого – понос. А вслед мне кричали, что я больная, что меня лишат материнских прав. “У тебя двое детей, какой КВН!” – вот так говорили. Это родственники были, сейчас они меня боготворят. А что мне делать, если у меня есть дети, только сидеть и вязать? Поддержал отец детей, видел, насколько я горю этим делом. Однажды у меня Слава Дусмахаметов спросил, не устала ли я. Я внезапно поняла, что никто и никогда об этом не спрашивал, пока я работала на пяти работах. На рынке было тяжелее», – рассказывает Ольга.

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О методах воспитания

Ольга вспоминает, что детство ее детей проходило в драках и выяснении отношений. «Они погодки, постоянно какая-то ревность была. А мне так хотелось, чтобы они дружили как брат с сестрой. У меня не было сил разнимать их драки. Однажды они ссорились, а я открыла шкаф – он такой был, на ключике. И зашла туда. Они дерутся, а я в шкафу. Вика поняла, что происходит что-то не то, стала звать меня. Тут и Саша подключился. “Мама уехала в страну послушных детей. Вернется, когда вы помиритесь”, – ответила я им из шкафа. Все через игру было», – говорит актриса.

«Я даже думала, что им психику ломаю – вдруг они будут думать, что все в жизни через игру. Еще был случай один. Я говорила детям, что непослушных детей мама не видит, они растворяются. Саша закапризничал в магазине, просил конфету. А денег не было. Сыну же не объяснишь – он схватил конфету, идет, ревет. Ну и пришлось сделать вид, что он пропал. Хожу по магазину, ищу, зову. Они переполошились и конфету убрали на место», – говорит Ольга.

Об отношениях с детьми

Картункова всегда старалась объяснять своим детям правила жизни, чтобы подготовить их к самостоятельному плаванию.

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«Я давала им карманные деньги, учила распределять на месяц. Они тогда учились в 8-м классе. Вика отдала деньги на репетитора по английскому и гитаре. А сын проел в первые несколько дней. Я объясняла, что продукты в холодильнике просто так не появляются. Родители должны работать, дети – помогать по дому. У них были свои обязанности: пылесосить, мыть пол, разбирать стирку. Прихожу один раз домой: Вика ногти красит, сын посуду моет. Думаю, сбой в системе произошел. Потом смотрю, он белье вешает, а Вика в Интернете сидит. Потом выяснилось, что он курил, а Вика узнала и заставила его делать свою домашнюю работу. Наказала обоих. Сына – за то, что соврал. Дочь – за манипуляции. Я такого в своей семье не потерплю», – говорит актриса.

О Маслякове и шутках из жизни

Юмористка в интервью рассказала, что мечтала понравиться Александру Васильевичу настолько, что постоянно пыталась попасться ему на глаза.

«Если он поздоровается, то все – день сложился. А уж если скажет: “Привет, Оля!”, то я буду счастлива. Однажды стою, смотрю – идет. Я поздоровалась, а Масляков спрашивает, мол, чем ты, Оля, до КВН занималась? Отвечаю: “Курями торговала на рынке”. Имела в виду, что из простого народа, институт не оканчивала. Мне хотелось, чтобы он сказал, что я молодец. Он усмехнулся и говорит: “Не курями, а курами”. Развернулся и пошел. Я пришла в гримерку и не знала, как к этому относиться. Так и рождаются шутки из жизни», – говорит Картункова. История про «курей» потом часто использовалась в выступлениях команды.

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Об актерских работах

Сейчас Ольга плотно работает в проекте «Однажды в России» вместе с другой пятигорчанкой – Катей Моргуновой. Многие интервьюеры задают Картунковой вопрос, не видит ли она в Кате конкурентку. «Катя может делать прекрасные пародии, а я могу уйти в драму. Мы отлично друг друга дополняем», – отвечает на такие вопросы юмористка.

Ольге было сложно в актерском амплуа из-за перемены образа. «Толстая – плохо, худая – плохо. Какие-то эмоциональные качели бесконечные», – говорит Ольга.

Картункову уже не задевают комментарии о том, что она поменяла облик и перестала быть интересной. «Караван идет. Мы собираем полные залы, значит людям нравится. Они это делают не для того, чтобы нас как-то уважить. В “Самоиронии судьбы” зрители увидели меня нежной и ранимой феей, которая играет на рояле. Я разная», – говорит юмористка.

О деньгах в долг

У Ольги Картунковой часто просят деньги в долг, и она не отказывает. Звезда выработала свою тактику, чтобы не ссориться с людьми.

«Просят у меня 10 тысяч, например. Я даю только пять, так как остальные легче найти. Потом просят пять, а даешь только 2 тысячи. Я сама никогда не забуду, что я должна человеку деньги. Я всегда делаю то, что обещала. И тем, кому занимаю, говорю: “Ребята, учитесь у меня, и мы никогда не испортим отношения”. Иногда человек берет деньги в долг и просто пропадает. А мне неудобно попросить свои же деньги обратно. Я уже иногда пишу людям: “Если хочешь со мной дружить, никогда не занимай у меня деньги. Ты просто опускаешься в моих глазах”», – резюмирует юмористка.