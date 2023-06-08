“Женщины для мужчин – удовольствие и удобство”: Роза Сябитова о постулатах в отношениях, бабушке как примере и трудностях жизни

Роза Сябитова — живой пример того, как можно добиться успеха, не имея ничего для «старта». Она родилась в неблагополучной семье, осталась одна с двумя детьми на руках, но благодаря упорству и трудолюбию стала успешной бизнесвумен.

О бабушке

Сябитова признается, что у нее было не слишком счастливое детство. И только бабушка (папина мама) была единственным человеком, кто давал тепло, ласку и ощущение семьи. Также родственница давала внучке мудрые наставления. Многие касались семейной жизни, отношений с мужчинами. Сябитова признается, что когда выросла, то пользовалась бабушкиными советами. Для телесвахи бабушка осталась примером мудрости.

О детских травмах

Сябитова признается, что в детстве ее била мама. Причем за малейшую провинность: чашку не так поставила, еще что-то. Чем больше агрессировала родительница — тем больше агрессировала дочь. Сябитова, бывало, сбегала из дому. Ей было стыдно носить вещи, из которых она давно выросла.

Когда Сябитова выросла и стала популярной, обида на мать все равно осталась. Телесваха боялась идти к психологу: опасалась, что тот сольет такую конфиденциальную информацию о ней прессе. В итоге ее спасителем в плане духовного очищения стал священник. Он сказал, что Сябитова имеет право ненавидеть мать, поскольку та была не очень хорошим человеком. Для телесвахи это стало открытием. Как ни странно, но как только она разрешала себе испытать негативные эмоции, а не подавлять их, то тут же почувствовала облегчение и закрыла этот гештальт. Сябитова признается, что сейчас живет в гармонии с собой.

О жизненных трудностях

Сябитова вышла замуж за мужчину, которого на самом деле не любила. Но она видела в нем будущего отца для своих детей с хорошей «родословной». 13 лет продлился брак, в котором Сябитова не чувствовала себя счастливой.

Телесваха считает, что была хорошей женой. Она обеспечивала мужу уют, разделяла его интересы.

Оставшись одна с двумя детьми на руках (после расставания муж телесвахи скончался), Сябитова нашла в себе силы перестать жалеть себя, а делать что-то для того, чтобы вылезать из социального дна. Мотивацией стали дети: их нужно было чем-то кормить. Для себя телесваха избрала девиз «Вода камень точит». Она не гнушалась никакой работы, даже неженской и местами опасной: например, работала в такси. Еще она мыла полы в метро и не считала это чем-то постыдным.

О привычках

Сябитова не скрывает, что у нее, как и у многих людей возраста 60+, есть полезные привычки, оставшиеся с советских времен. Например, телесваха привыкла начинать утро с зарядки, на завтрак есть кашу, на обед — суп и компот, а также вознаграждать себя за проделанную работу.

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Сябитова отмечает, что у нее есть хозяйская смекалка, умение при необходимости экономить и довольствоваться малым. Также у нее получается совмещать приятное с полезным. Например, телесваха любит вязать. С одной стороны, полезное дело, с другой — еще и нервы успокаивает.

О внешности и стандартах красоты

Сябитова признается, что только с возрастом поняла, насколько важно следить за телом и за своим здоровьем. В молодости, когда энергии много и самочувствие хорошее, то о таких вещах не задумываешься: кажется, что организм — неисчерпаемый ресурс. Телесваха поддерживает себя в форме с помощью правильного питания и спорта. Например, недавно она освоила для себя новый вид гимнастики.

Сябитова напомнила, что в разные времена существовали разные стандарты красоты: были в моде то полные, то очень худые. Сейчас телесваха слышит от мужчин (обращающихся в ее брачное агентство) запрос не на худобу, поэтому не рекомендует девушкам доводить себя до изнеможения диетами и тренировками.

О постулатах в отношениях

Женщины для мужчин, по мнению Сябитовой, – это удовольствие и удобство. Телеведущая считает, что женщина должна быть желанной для своего избранника. Если она будет поддерживать его «хотение», то получит все, что захочет. Ум и интеллект, а также образование, женщина должна «подключать» для того, чтобы создавать мужу уют.

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Представительницам прекрасного пола Сябитова дает следующий совет: «Мужчины (без обид) – как собака Павлова, условный и безусловный рефлексы, в общем-то инстинкты. Поэтому, хотите чтобы вас мужчина любил, хотел и так далее? Значит, хорошо готовьте, рожайте детей вовремя, правильно их воспитывайте, а не только надувайте себе губы, капризничайте и т.д.».

Сваха признается, что всегда говорила своей дочери Ксении, что возвращаться к маме — это как баллистическая ракета, которую можно запустить только один раз, когда уже все варианты испробованы и ничего не помогло.

Когда муж придет просить прощения, то ему нужно сказать: мол, одного «Спасибо» мало. И вот тогда уже можно требовать чего-то материального. Например, шубы, машины, отдыха и т. д.

О неравном браке дочери

Первый брак дочери телесвахи Ксении быстро потерпел фиаско. Сябитова считает, что виной всему — неравный брак. По словам телесвахи, изначально она увидела перед собой красивого парня, юриста в третьем поколении, при хорошей работе. Она сразу его предупредила о том, что интимных отношений с дочерью до свадьбы не будет, а также поинтересовалась, готов ли он жениться. Как матери, Сябитовой было важно, чтобы зять любил дочь. Это все, что о него требовалось. Телесваха же со своей стороны обеспечила бы им безбедную жизнь.

Бойфренд Ксении пошел на условия тещи. Влюбленные сыграли свадьбу. «Что могу сказать? Крышняк поехал у парня», – так описала телесваха то, что произошло дальше. Его “аппетиты” стали расти. Он стал требовать от тещи, чтобы та чуть ли не устроила его на работу в администрацию президента. Собственно, так брак и распался.