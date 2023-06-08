Врач Захарова предложила дешевый способ избавиться от симптомов аллергии на пыльцу

Сенная лихорадка – это аллергическая реакция, вызванная пыльцой. Пыльца – это порошкообразное мелкое вещество, которое распространяют растения, травы и деревья.

Сенная лихорадка чаще встречается в теплые погодные месяцы, когда количество пыльцы максимально. Пыльца трав является наиболее распространенной причиной сенной лихорадки. Ее пик обычно приходится на первые 2 недели июня. Пыльца деревьев и сорняков, а также другие комнатные аллергены, такие как пылевые клещи, домашние животные и плесень, также могут вызывать аллергию. Хотя такие симптомы, как чихание, кашель и зуд век, для одних могут показаться легкими, для других они могут быть изнурительными, что ограничивает время пребывания на улице. Врачи поделились советами о том, как уменьшить или избежать симптомов сенной лихорадки.

Существует “дешевый и удобный” способ предотвратить попадание пыльцы в глаза и нос. Вазелин – это барьер, который задерживает пыльцу.

“Используйте вазелин под глазами и вокруг них, а также в носу и ноздрях перед сном, чтобы вазелин не попал в глаза. Вазелин действует как барьер против частиц пыльцы, не позволяя им попасть в ноздри и глаза. Эта профилактическая мера помогает предотвратить худшие симптомы, поскольку создает экран, защищающий пыльцу от попадания в ваш организм. Это означает, что вы с меньшей вероятностью проснетесь утром с зудом, слезящимися глазами или насморком”, – пояснила Татьяна Захарова.