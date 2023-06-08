 

Врач Захарова предложила дешевый способ избавиться от симптомов аллергии на пыльцу

08.06.2023, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сенная лихорадка – это аллергическая реакция, вызванная пыльцой. Пыльца – это порошкообразное мелкое вещество, которое распространяют растения, травы и деревья.

Сенная лихорадка чаще встречается в теплые погодные месяцы, когда количество пыльцы максимально. Пыльца трав является наиболее распространенной причиной сенной лихорадки. Ее пик обычно приходится на первые 2 недели июня. Пыльца деревьев и сорняков, а также другие комнатные аллергены, такие как пылевые клещи, домашние животные и плесень, также могут вызывать аллергию. Хотя такие симптомы, как чихание, кашель и зуд век, для одних могут показаться легкими, для других они могут быть изнурительными, что ограничивает время пребывания на улице. Врачи поделились советами о том, как уменьшить или избежать симптомов сенной лихорадки.

Существует “дешевый и удобный” способ предотвратить попадание пыльцы в глаза и нос. Вазелин – это барьер, который задерживает пыльцу.

“Используйте вазелин под глазами и вокруг них, а также в носу и ноздрях перед сном, чтобы вазелин не попал в глаза. Вазелин действует как барьер против частиц пыльцы, не позволяя им попасть в ноздри и глаза. Эта профилактическая мера помогает предотвратить худшие симптомы, поскольку создает экран, защищающий пыльцу от попадания в ваш организм. Это означает, что вы с меньшей вероятностью проснетесь утром с зудом, слезящимися глазами или насморком”, – пояснила Татьяна Захарова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Невропатолог Алехин: Нарушения сна повышают риск инсульта на 16 процентов

08.06 / Скандалы: Остается огромной

08.06 / Последствия COVID хуже рака

08.06 / «Высосать африканские недра»: Евгений Пригожин назвал реальные цели западных стран в Африке

08.06 / В Чувашии налажен выпуск медицинских тачек

08.06 / Выглядим стильно в 40 лет, добавив правильную юбку нужной длины

08.06 / “Круговые румяна”: как заставить тренд макияжа из 80-х работать в 2023 году

08.06 / Раскрыт аккумулятор новейшей гарнитуры Apple

08.06 / Скандалы: Система требует ремонт

08.06 / Крокодил способен к бесполому размножению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика