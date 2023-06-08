 

Невропатолог Алехин: Нарушения сна повышают риск инсульта на 16 процентов

08.06.2023, 15:10, Разное
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Риск инсульта удваивается у людей, имеющих пять и более нарушений сна. Инсульт – это чрезвычайная ситуация, которая может быть опасна для жизни.

Инсульт возникает, когда прекращается приток крови к какой-либо части головы. Обычно это вызвано тромбом или разрывом сосуда. Инсульт вызывается рядом факторов, включая курение, высокий уровень холестерина в крови, высокое давление и ожирение. Исследования также показали, что плохие привычки сна могут увеличить ваш риск. Риск инсульта повышается, если у вас есть симптомы бессонницы. От одного до четырех симптомов бессонницы, таких как чувство сонливости по утрам или другие легкие симптомы, могут увеличить риск инсульта на 16 процентов.

Риск инсульта возрастает до 51 процента у тех, кто имеет от пяти до восьми симптомов бессонницы. К этим симптомам относятся: проблемы со сном, чувство усталости по утрам. Люди моложе 50 лет подвергались наибольшему риску инсульта, если у них наблюдалось пять или восемь симптомов бессонницы. Их шансы были в четыре раза выше, чем у людей, которые легко засыпают. У людей старше 50 лет, имевших те же симптомы, риск инсульта был выше.


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