Скандалы: Остается огромной

Минфин обозначил размеры дыры в бюджете

Нынешний год приближается к своему «экватору», а в федеральном бюджете расходы по-прежнему значительно превышают доходы. Минфин сообщил, что по итогам пяти месяцев, за январь – май, дефицит бюджета составил 3,41 трлн рублей. Напомним, что правительство верстало бюджет нынешнего года, закладывая в нем финансовую «дыру» в пределах 2,9 трлн рублей. Сумеют ли власти уложиться в эти тесные рамки или прореха в казне будет разрастаться и дальше?

Итак, за первые пять месяцев года дефицит федерального бюджета составил 3,41 трлн рублей. Объем расходов федерального бюджета за первые пять месяцев года предварительно оценивается в 13,2 трлн рублей, это на 27% больше аналогичного показателя прошлого года. Тогда как доходы (год к году) снизились на 19%, в казну поступило 9,8 трлн рублей. Разница между этими цифрами как раз и дают итоговый дефицит, несколько превышающий 3,4 трлн.

Как и в предыдущие годы, основную часть доходов казны формируют нефтегазовые поступления. А вот они, в силу определенных причин, дают сбой, за период январь – май «просели» на целых 50%. Свою роль здесь сыграли снижение котировок цен на нефть Urals (нефть этой российской экспортной марки подешевела на $5,3 за баррель и «черное золото» продается даже ниже установленного нашими «недругами» потолка в $60), и сокращение объемов экспорта природного газа.

Вместе с тем Минфин сообщает, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующей базовому уровню. А использование средств правительственной «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтедолларов обеспечит устойчивость бюджетной системы.

Есть, правда, и хорошая новость. Ненефтегазовые доходы (не нефтью единой живет страна) за пять месяцев составили почти 7 трлн рублей, что на 9% больше, чем за этот период 2022 года.

Продолжится ли эта тенденция и за счет чего?

— Обнадеживает то обстоятельство, что за пять месяцев года дефицит бюджета хоть и остался большим, но по крайней мере не прибавил по сравнению с показателем за 4 месяца — тогда было 3,42 трлн рублей, — считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Расходование средств сегодня осуществляется более равномерно и взвешенно, чем в первые месяцы года. Когда были аномальные авансовые траты.

Минфин отмечает положительную тенденцию с ненефтегазовыми доходами. Даже по нефтегазовой отрасли за пять месяцев обозначился сдвиг. За январь-апрель снижение фиксировалось на уровне 52%, а сейчас 50%. Прогресс, конечно, микроскопический, воробьиный шаг. Но есть надежда, что выйдем на базовый уровень.

— В чем проблема?

— В высокой неопределенности цен на «черное золото». К тому же заметно торможение мировой экономики, не исключено, что вторая половина года будет более тяжелой, чем первая. Экономики многих стран могут оказаться на грани рецессии. Этого не исключают ни в США, ни в Европе, ни в Китае. Возможно, спрос на наши энергоресурсы будет сокращаться. Пока, в начале нынешнего месяца, мы видим тенденцию по снижению темпов роста нефтяных котировок.

— Нам реально выйти на заявленный дефицит бюджета в 2,9 трлн рублей по итогам нынешнего года?

— По пяти месяцам мы имеем уже больше — 3,4 трлн. Значит, нужно резко увеличить поступление доходов. Ненефтегазовые отрасли сильно зависят от деловой активности бизнеса. Пока она развивается более-менее успешно. Однако май уже показал определенное снижение этих темпов. По нефтегазовым доходам будет большим успехом, если мы выйдем на показатель в 8 трлн рублей.

Мои ожидания, что мы немного превысим годовой лимит. Однако тот факт, что майские показатели не отличаются от апрельских, дает некоторые основания для сдержанного оптимизма.

Экономика недополучает бюджетного стимула из-за высокого дефицита. Все просто. Если вы финансируете дефицит бюджета за счет внутренних заимствований, вы этот же объем средств изымаете из экономики. И экономический потенциал начинает притормаживать.

— А у государства еще есть возможности пополнить доходную часть бюджета?

— Какие-то решения просматриваются. Разовый налог на бизнес, около 300 млрд рублей, за счет сверхприбыли прошлых лет. Плюс сокращение субсидий нефтяникам в результате пересмотра топливного демпфера… Точечные корректировки исключать нельзя. Однако в целом усиливать налогообложение нежелательно. Это будет сдерживать деловую активность. Чем стабильнее налоговые ставки, тем лучше и эффективнее работает бизнес.

Владимир Чуприн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”