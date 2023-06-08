 

В Чувашии налажен выпуск медицинских тачек

08.06.2023, 14:13, Разное
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В Чебоксарах состоялось официальное открытие завода по выпуску медицинских тачек.

На заводе будет проводиться промышленная сборка транспортных средств, что представляет собой сварку комплектующих кузова, полную окраску кузова, сборку деталей, узлов, агрегатов и элементов интерьера. Сама производственная линия построена китайским поставщиком оборудования и соответствует всем мировым стандартам тачкостроения.

В последние годы медицинские тачки зарекомендовали себя как быстрое и надёжное средство доставки пациентов на протяжении «последнего километра», то есть от дверей дома и до ближайшей дороги, по которой способен проехать автомобиль скорой помощи.

На текущем этапе завод будет выпускать медицинские тачки в двух вариантах: базовую модель «Т-100» и «Т-100 кросс» – для эксплуатации в условиях, требующих повышенной проходимости. В ближайшие два года завод ждёт расширение модельного ряда: к выпуску готовится комплектация «Т-100 спорт» для любителей динамичной езды.

Проектная мощность завода составляет 20 тысяч единиц техники в год, что позволило создать в регионе около 450 новых рабочих мест.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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