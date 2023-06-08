Раскрыт аккумулятор новейшей гарнитуры Apple

Внешний аккумулятор Apple Vision Pros имеет емкость 6500 мАч. Сайт WCCFTech ссылается на инсайдера analyst941 в качестве источника.

Возможно, Apple намеренно уменьшила размер батареи Vision Pros, чтобы сделать устройство более удобным в использовании. Устройство оснащено внешним аккумулятором. Это означает, что пользователь должен положить его в карман.Apple утверждает, что внешняя батарея Vision Pros может работать до 2 часов.

Гарнитура также питается от сети переменного тока.Apple и, возможно, другие производители аксессуаров предложат дополнительные внешние аккумуляторы большей емкости, когда гарнитура Vision Pro поступит в продажу. Это позволит продлить срок службы батареи.Vision Pro выйдет в 2024 году по цене $3499 (285 тысяч рублей).