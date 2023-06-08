Скандалы: Система требует ремонт

Задержан ещё один приближённый Красноярского экс-губернатора Усса – глава краевого фонда капремонта Михаил Попелышев

Руководителю красноярского краевого фонда капитального ремонта грозит срок за получение взятки в особо крупном размере. Своей карьерой Попелышев во многом обязан экс-губернатору Александру Уссу, а скандал разгорелся ровно накануне голосования по назначению последнего сенатором. Известно также, что при Попелышеве около фонда расцвели компании, созданные бывшим гражданином Украины.

Преступление длиною в год

Генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края Михаил Попелышев арестован на два месяца. Такую меру пресечения назначил Ленинский районный суд Красноярска.

Руководитель был задержан, как утверждают следователи, непосредственно после получения взятки в 5 миллионов рублей. При этом месяцем ранее он уже получил от тех же лиц еще одну часть денег – в размере 1,2 миллиона рублей.

Материалы на главу фонда собирало управление ФСБ по Красноярскому краю, а уголовное дело на основе этих данных возбудил следственный отделом по Ленинскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Попелышев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Следователи уверены, что нарушение закона длилось с апреля прошлого года и вплоть до момента задержания. Якобы гендиректор фонда предложил знакомому руководителю строительной компании дать покровительство, обеспечивать постоянное предоставление контрактов и принимать выполненные работы, даже при несоответствующем качестве работ.

Имя взяткодателя и название его организации не называется, но есть информация, что их освободили от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием.

В доме Попелышева прошел обыск, в ходе которого были изъяты пять тысяч евро, тысяча долларов, машина Mitsubishi Pajero Sport, дорогие часы, золотые украшения, сертификаты на бриллианты.

Свою оценку произошедшему дал и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Он пообещал оказать полное содействие в расследовании преступления, дал поручение отстранить Попелышева от должности и подобрать на его место новую кандидатуру, а также ускорить рассмотрение всех ранее поступивших представлений прокуратуры о недостатках в работе фонда.

Протеже Усса

Фонд капремонта был создан в 2013 году по распоряжению правительства Красноярского края. Михаил Попелышев возглавил эту структуру в апреле 2021 года. Тогда ему удалось победить в открытом конкурсе, организованном региональным минстроем, и обойти еще двух претендентов, имена которых, впрочем, так и не были названы.

Согласно официальной биографии, что на протяжении 1999-2018 годов Попелышев работал в различных строительных организациях Красноярского края. По иронии судьбы он, согласно данным СПАРК, большую часть этого срока возглавлял ФГУП «УС № 24 ФСИН России», которая занималась стройками в местах лишения свободы.

Затем занимал пост заместителя главы Советского района Красноярска, с июня 2019 до февраля 2020 являлся советником председателя правительства Красноярского края, а затем тогдашний губернатор Александр Усс назначил его своим полномочным представителем. Причем на последней из указанных должностей в его функции входило и курирование деятельности фонда.

В апреле нынешнего года президент Владимир Путин принял отставку Усса. Сейчас экс-губернатор готовится к переходу в Совет Федерации – в самое ближайшее время такое решение должно принять региональное законодательное собрание.

Интересно, что дело в отношении губернаторского назначенца Попелышева возникло непосредственно накануне голосования по этому вопросу. Тем более, что именно скандалы в строительной сфере предшествовали потере Уссом кресла главы региона. Последним из них стал арест местного строительного магната Владимира Егорова*, которого называли «королём госзаказа» и «кошельком» экс-губернатора, а до того было дело Олега Митволя, председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», готовившей проект красноярского метро – одного из главных губернаторских проектов.

Не задумано ли новое дело с целью подрубить и сенаторские амбиции Александра Усса?

Следы ведут на Украину

Согласно данным СПАРК, с приходом Попелышева на должность главы фонда, объемы контрактов, которые структура заключала в качестве заказчика, кратно возросло. По итогам 2022 года эта сумма составила 6,5 миллиардов рублей – в 2,3 раза больше, чем годом ранее. А менее чем за шесть месяцев текущего года объемы уже достигли почти 77,9 миллиардов.

Крупнейшим поставщиком по итогам 2022 года (когда, по версии следствия, и начались коррупционные отношения с неназванным контрагентом), стала ООО «СТК «Реставрация». Малое предприятие с менее чем десятком сотрудников получило тогда контрактов на 705 миллионов рублей, а в нынешнем году – еще на 611,6 миллионов. Контракты с фондом обеспечивали компании почти 52 % всей выручки за последние пять лет, в том числе 75 % в 2022 году и 100 % в нынешнем.

Справедливости ради стоит отметить, что отношения двух контрагентов начались еще до прихода Попелышева на должность руководителя. Так, в 2020 году «Реставрация» получила от фонда 636,6 миллиона рублей – две трети всех денежных поступлений.

Единственным владельцем этой организации указан Алексей Шишкин – гражданин РФ. Интересно, что в истории владения активом за 2007 год тот же человек указан гражданином Украины. Он же на сегодня является совладельцем ООО «Ресурс» – также специализировалось на поставках услуг фонду капремонта, и именно эти контракты обеспечивали основой приток денег. Причем госконтракты заключались только в 2022-23 года, в период руководства Попелышева.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края за историю работы неоднократно подвергался критике, а руководители не задерживались здесь больше двух лет. Но лишь последнему из них удалось собрать «бинго» из коррупционных скандалов, уголовного преследования и политических интриг. Неизвестно, удастся ли новому губернатору переломить эту порочную практику.

* Егоров Владимир Владимирович внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”