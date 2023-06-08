Крокодил способен к бесполому размножению

В последние годы, ученые по всему миру изучают способы сохранения угрожаемых видов животных. Одним из ключевых аспектов этого процесса является размножение в условиях зоопарков и специальных центров, которые занимаются сохранением редких экземпляров. Однако, для некоторых видов, таких как крокодилы, процесс размножения может быть очень сложным и затруднительным.

Недавно, ученые объявили о нахождении нового способа размножения этих рептилий – бесполого. До этого момента, считалось, что крокодилы могут размножаться только с участием самцов и самок. Однако, последние исследования показали, что у них есть способность к бесполому размножению.

Бесполое размножение – это процесс, когда животное может производить потомство без участия другого пола. Обычно имеет место при двоевладении – когда животное может быть и мужским, и женским полом одновременно. Бесполое размножение также может возникать за счет клонирования или других механизмов, зависящих от организма и видовых особенностей.