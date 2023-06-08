Завивка наполовину вверх, наполовину вниз: прическа «кали-твист» – стильное решение для жарких дней

В жаркие дни прическа «кали-твист» является одной из самых красивых и практичных. Речь идет об элегантной укладке, которую можно сделать, даже не глядя в зеркало. О концепции, преимуществах, разновидностях техник, элементах и аксессуарах, которые сделают прическу еще красивее, пойдет речь в данной статье.

Концепция

Главным элементом прически «кали-твист» является поворот волос вокруг своей оси. Он может задействовать локоны полностью или частично, располагаться на любой части головы, иметь много дополнительных деталей, обретать разные формы. По факту основа прически — это жгут, иногда он бывает похожим на «ракушку». Прическа обычно оформляется на средних и длинных волосах, можно испробовать ее на коротких прядях (но не на ультракоротких). Обязательно освойте основную технику, чтобы летом выглядеть на все сто.

Преимущества

Их очень много, и первым является красота и элегантность. Прическа выглядит просто потрясающе, она легко стилизуется, может обретать любые формы, и любая из форм является выигрышной. Плюсом является то, что вы можете ее сделать практически за секунды, для этого даже не понадобиться зеркало. «Кали-твист» не требует максимальной аккуратности, она может быть небрежной, и в этом ее неоспоримое преимущество. Также она является универсальной, поскольку подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов. Укладка моделирующая (с ее помощью можно визуально изменить форму лица в пользу идеальной овальной) и омолаживающая, поскольку вы можете добавить элементы, которые прикроют морщинки или отвлекут внимание от небольших недостатков, которые вы планируете скрыть.

С «усиками»

«Усики» сегодня в тренде, и вы можете использовать этот элемент при оформлении прически «кали-твист». Оставьте по пряди у лица с двух сторон, остальные волосы соберите и несколько раз оберните вокруг своей оси. Зафиксируйте жгут декоративной заколкой (шпильками, невидимками), оставив кончики снаружи или спрятав их в волосах.

С аксессуарами

Очень стильно и привлекательно смотрится прическа «кали-твист» с аксессуарами и различными элементами. К примеру, вы можете зафиксировать прическу шпильками, невидимками или заколкой-автоматом, затем украсить бантом (банты сегодня в тренде). Отличной идеей будет отделить одну боковую прядь и заплести ее в косичку, после чего присоединить к остальным волосам, завитым в жгут. Вы можете сделать проще, а именно, гладко зачесать волосы и закрепить их заколкой-крабом (крабы также в моде).

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Ракушка” и хвост

Если вам импонирует небрежный стиль и вы хотите собрать все волосы, отдайте предпочтение прическе «кали-твист». Сделайте “ракушку”, скрутив вертикальный жгут и закрепив его с одной стороны. Также вы можете собрать все волосы в хвостик и, прежде чем его закрепить, несколько раз обернуть вокруг своей оси. Так вы сможете продемонстрировать красоту своих локонов.

Верхний пучок

Очень красивая прическа, которая визуально увеличивает рост и идеально подходит для любой формы лица. Зачешите волосы наверх, соберите их в хвостик и оберните столько раз, сколько считаете нужным. Закрепить укладку можно при помощи шпилек, невидимок или заколок. Обладательницам волос средней длины можно просто поднять волосы вверх и зафиксировать заколкой «банан».

Нижний пучок

Прекрасная элегантная и стильная прическа, которая может выступать в качестве повседневной, деловой и нарядной. Соберите волосы внизу, несколько раз их оберните вокруг основания и закрепите.

Наполовину вверх, наполовину вниз

Вы можете несколько изменить прическу «мальвинка», сделав ее укладкой «кали-твист». Разделите волосы горизонтальным пробором, затем сделайте жгут (можно преобразить жгут в петлю) и закрепите удобным для вас способом. Получится очень стильная, женственная и нежная прическа, которая продемонстрирует красоту ваших локонов.