Журналист Холлистер назвал амбиции Microsoft в сфере ИИ посмешищем

Старший редактор журнала The Verge Шон Холлистер пояснил о навязчивой рекламе Microsoft при попытке установить Google Chrome. Вместо того, чтобы выдать ссылки на скачивание Chrome, поисковик Bing запустил чат-бота, который искал новости о своих собственных функциях.

Холлистер не делал подобного запроса — он всего лишь написал в поисковике “Chrome”. После поиска чат-бот вывел на экран краткое описание возможностей Bing. С такой же проблемой столкнулся и сотрудник The Verge, который использовал совершенно новый ноутбук. Повторить то же самое на телефоне не удалось.

Microsoft не сделала официального заявления по поводу этого инцидента, но заявила, что регулярно экспериментирует с новыми сценариями и функциями. После того, как журналисты связались с Microsoft, подобных инцидентов больше не происходило. Холлистер считает, что поведение Bing показывает неуважение Microsoft к пользователям и их потребностям. Холлистер также заявил, что Microsoft “выставила на посмешище” свои собственные амбиции в области ИИ.