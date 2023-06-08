 

Мнение: Чиновники восстали?

08.06.2023, 12:25, Разное
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Вот это сообщение “с мест” нельзя назвать иначе, как шокирующим:

“Чиновница в камуфляже метнула три коктейля Молотова в военкомат во Владимире. Её задержали на месте. Диверсантка оказалась начальником отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области”.

Сообщение появилось на авторитетном тг-канале Brief, так что отнестись надо с доверием. Но – как это? Начальник отдела в областном министерстве – немаленькая должность. Это что – инсургенты уже и на среднем уровне управления в регионах? Восстание близко?

Пришлось порыться в Яндексе – вроде бы пока восстание отменяется. Причина более прозаична: пишут, что чиновница, некая Жанна Р., пала жертвой… телефонных мошенников. Вот что сообщил владимирский областной портал Зебра ТВ:

“По данным анонимного канала, 55-летняя начальница одного из отделов министерства архитектуры и строительства правительства Владимирской области приехала на автомобиле «Лада Калина» к зданию военкомата на улице Стрелецкой во Владимире. Одетая в камуфляж женщина метнула в сторону комиссариата три емкости с горючей смесью. Загорелись ворота здания, но их быстро потушили охранники. Поджигательница задержана, у нее нашли пятилитровую канистру из-под горючего и несколько тряпок.

Ни одно из силовых ведомств — УМВД, ФСБ и СледКом, а также пресс-служба владимирского Белого дома инцидент не комментируют, но и не опровергают. Из неофициальных источников во властных и силовых структурах Зебра ТВ удалось узнать, что происшествие действительно было. Якобы чиновница попала на удочку телефонных мошенников, набрала кредитов на несколько миллионов рублей, а чтобы ей простили долги, согласилась выполнить «задание» – поджечь военкомат”.

Можно удивиться, как вообще могло быть, чтоб начальница отдела финансирования, дама в почтенном возрасте, вдруг попала на разводку телефонных мошенников; но, с другой стороны, было уже столько случаев, когда на такие разводки попадали не то что финансисты, но даже целые эксперты по борьбе с телефонными мошенниками, дававшие интервью центральным телеканалам на тему как избегать телефонных мошенников! Директор целого административного департамента Минфина, причем не области, а всего РФ, по имени Владимир Штопа, потерял на телефонном мошенничестве 4 млн. рублей.

А вот то, что телефонные мошенники последнее время перестали, что называется, брать деньгами, а все чаще отправляют своих “клиентов” что-нибудь поджигать – это новый и опасный тренд.

Источник: Размышления вольного социолога


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