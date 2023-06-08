“Умение уважать – есть культура артиста”: Анна Якунина о совмещении графиков, спектаклях с друзьями и ролях второго плана

Анна Якунина – одна из самых востребованных и узнаваемых актрис российского театра и кино. Она играет в нескольких театрах одновременно, снимается в популярных сериалах и фильмах, получает престижные награды и звания. Но при этом она не теряет скромности, доброты и юмора. В последних интервью Анна Якунина рассказала о своем творческом пути, о своих коллегах и друзьях, о своих принципах и ценностях.

О начале карьеры

Анна Александровна родилась в актерской семье. Ее мама – режиссер, отец – актер.

И сама она всегда хотела быть артисткой. “Я с детства любила театр, любила ходить на репетиции, на спектакли, любила играть в разные роли. Мне казалось, что это самая интересная и счастливая профессия в мире. Я не представляла себя ни в какой другой сфере”, – говорит Анна.

Сперва она училась в балетном училище, потом – в школе-студии Моисеева, затем поступила на режиссерский факультет ГИТИСа.

Выбрала она его потому, что ей хотелось не только играть на сцене, но и создавать спектакли. “Меня интересовало все: постановка, декорации, костюмы, свет, музыка. Я хотела быть не только исполнителем, но и автором. К тому же я очень любила своего преподавателя по режиссуре – Александра Горбаня. Он был очень талантливым и харизматичным человеком”, – рассказывает Якунина.

По окончании в 1990 году вуза Анна стала служить в театре «Сатирикон», куда она попала благодаря своему однокурснику и по совместительству мужу (первому) Сергею Стегайлову. Он уже работал в «Сатириконе» и представил ее Константину Райкину. Райкин посмотрел на Анну и сказал: «Ты мне нравишься. Ты будешь играть у меня».

О работе в разных театрах

Отработав в «Сатириконе» 13 лет, Анна перешла в «Ленком».

“Я решила сменить театр потому, что я хотела развиваться, работать с разными режиссерами и коллективами. Я не хотела застрять в одном образе”, – говорит актриса.

В «Ленком» Якунина попала благодаря благодаря Марку Захарову. Он пришел посмотреть спектакль «Доходное место» в «Сатириконе», где она играла Кукушку. Ему понравилась ее игра и он пригласил Анну в свой театр.

Сегодня актриса играет не только в «Ленкоме», но и в других театрах, таких как «Современник», «Практика», «Табакерка», «Гоголь-центр» и др.

На вопрос о том, как ей удается совмещать такой напряженный график, актриса ответила: “Я очень ответственно отношусь к своей работе и к своим коллегам. Я всегда знаю свой распорядок, свои репетиции, свои спектакли, всегда приезжаю вовремя, никогда не подвожу никого, не переношу даты. Я умею уважать людей, с которыми я работаю, и они уважают меня. Умение уважать – это культура артиста”.

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О спектаклях с друзьями

Актрисе часто доводится играть в спектаклях с друзьями. И Анна считает, что это положительно влияет на творчество.

“Я чаще всего играю с Максимом Авериным. Мы познакомились на съемках сериала “Склифосовский”, сразу нашли общий язык и стали друзьями. Потом мы стали играть вместе в театре. Сейчас мы задействованы в спектакле “Там же, тогда же”, который сами же придумали и поставили. Это комедия о двух бывших супругах, которые встречаются через 20 лет и пытаются разобраться в своих чувствах”, – рассказывает Якунина.

О ролях второго плана

“Я не считаю, что роли второго плана менее важны или интересны, чем главные. Наоборот, я считаю, что они могут быть очень яркими, запоминающимися и значимыми. Главное – это не размер роли, а ее качество и содержание. Главное – это то, что ты можешь дать зрителю своей игрой, своей энергией, своей душой”, – уверена актриса.

Кроме того, она уверена, что любую роль второго плана актер может сделать запоминающейся благодаря своему профессионализму и таланту.

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О наградах и признании

На вопрос о том, как она относится к званиям и наградам, Анна отвечает: “Для меня самые ценные – это те, которые идут от сердца. Поэтому самая большая награда для меня – это аплодисменты зала, улыбки людей. Это то, что дает мне силы и вдохновение”.

О планах на будущее

У актрисы много планов на будущее. Она хочет продолжать работать в театре и кино, играть новые роли, сотрудничать с интересными режиссерами, участвовать в разных проектах.

“Я хочу развиваться как актриса, как личность, как женщина. У меня есть непреодолимое желание учиться, открывать новые горизонты. Кроме того, банально хочется быть здоровой, счастливой и любимой”, – говорит Анна Якунина.

Есть у актрисы и заветная мечта, которой она не постеснялась поделиться: “Я мечтаю сыграть Леди Макбет в спектакле «Макбет» Шекспира. Это очень сложная и сильная роль, которая требует большого мастерства и эмоциональности. Очень бы хотелось сыграть ее на большой сцене с хорошим партнером и режиссером”.

“Еще я мечтаю сняться в голливудском фильме. Неплохо было бы и попробовать свои силы в мировом кинематографе, пообщаться со звездами и режиссерами первой величины. Ну и неплохо было бы написать книгу о своей жизни и работе. Мне кажется, она была бы интересна многим”, – говорит актриса.

Заключение

Анна Якунина – одна из самых ярких и талантливых актрис российского театра и кино. Она обладает не только красотой и харизмой, но и глубиной и интеллектом. Анна играет разные роли – от комедийных до драматических – с одинаковой легкостью и мастерством. Она не боится экспериментировать, пробовать новое, учиться и делиться своим опытом с другими.