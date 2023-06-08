 

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

08.06.2023, 0:31, Новости дня
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В марте этого года ушел из жизни муж Дарьи Донцовой – психолог Александр Донцов, который долгое время боролся с раком кишечника. Для 71-летней писательницы смерть супруга стала ударом. Она призналась, что до сих пор не может оправиться от трагедии, но находит в себе силы жить дальше.

В эфире передачи “Малахов” Донцова вспомнила, как сама едва не лишилась жизни из-за страшной болезни. Во время борьбы с раком автор детективов думала о том, что муж останется один с тремя детьми, собаками, родственниками и хозяйством. Тогда писательница наказала подруге выйти замуж за ее супруга в случае трагического исхода.

Но в итоге одной осталась Донцова. Она старается не плакать из-за смерти супруга, поскольку тот при жизни просил держаться и не лить слезы. По словам писательницы, Александр приходит во сне ко всем родственникам, кроме нее. И она не расстраивается. Она расценивает это как знак того, что все делает правильно.

Напомним, Александр был третьим мужем Дарьи Донцовой. Она вступила в брак с психологом в 1983 году. Спустя несколько лет на свет появилась их дочь Мария. У Донцовой также есть сын Аркадий от первого мужа Дмитрия Демина.


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