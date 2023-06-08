«Не покупайте это ядовитое дерьмо»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей отказаться от излюбленного «Мистера Сидра».



Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток «Сидр». Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Глава Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с просьбой не покупать популярный алкогольный напиток, жертвами которого уже стали 29 человек в Ульяновской, Самарской областях, а также в республике Удмуртия. За жизнь еще 61 человека в настоящий момент борются врачи.

Эмоциональность главы региона можно понять: если до недавнего времени не было известий о пострадавших в регионе, то сегодня утром появились новости о том, что две 17-летние девочки из поселка Шумиха отравились разливным напитком «Мистер Сидр» со вкусом «Пина колада». Одна выпила 2,5 литра напитка, вторая — полтора. Той, что выпила меньше, помощь оказали на месте, а ее подруга доставлена в больницу в состоянии комы.

По данным Роспотребнадзора,

Курган оказался в тройке лидеров среди субъектов Федерации, куда было поставлено наибольшее количество опасного алкоголя. Помимо Курганской области «Мистер Сидр» самарского производства также поставлялся в Удмуртию, Республику Крым и еще одиннадцать российских регионов.

По данным курганской администрации, в ходе рейдов по торговым точкам алкоголь самарского производства был обнаружен всего в пяти магазинах разливных напитков на окраинах города.

Первая информация о массовом отравлении впервые появилась 3 июня: алкосодержащий напиток «Мистер Сидр» с примесью метанола стал причиной гибели двух человек в городе Димитровград Ульяновской области. Он производился в промзоне одного из самарских поселков. Руководил компанией некий Анар Гусейнов, в данный момент гражданин уже задержан. Вслед за ним задержали также бухгалтера и двух менеджеров компании.

По информации «Известий», Гусейнов привлекается к ответственности не впервые. Так, в апреле 2022 года гражданин проходил по делу о торговле алкоголем без сертификатов соответствия. Как и в этот раз, вопросы вызвал именно сидр. На сегодняшний день у компании по-прежнему отсутствует лицензия на производство алкоголя, однако это не помешало предпринимателю наладить реализацию в нескольких областях.

В связи с выявленными нарушениями предприниматели уже прогнозируют отмену моратория на проверку бизнеса, введенного в минувшем году.

Никита Телиженко

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