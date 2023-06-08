Мнение: Об арифметике новых территорий… За что боролись?

Хорошо, когда расчёты предшествуют действиям, и плохо, когда всё наоборот. Да, Кэп?

Сейчас в отношении «новых субъектов» Российской Федерации уже можно наблюдать ровно то, о чём умные головы предупреждали заранее. Всё по классике: посчитали — прослезились © И это вряд ли можно назвать слезами умиления.

В общем, чисто финансовый расклад стал уже тоже вполне понятен. Больше, чем полностью.

Новые российские регионы оказались дотационными в среднем на 90%. Включённые в состав РФ в прошлом году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили из федерального бюджета почти 185 млрд рублей, или треть всех безвозмездных трансферов из центра высокодотационным регионам. Запорожская область оказалась самой дотационной в стране — 28,3 млрд рублей безвозмездных поступлений (дотации из бюджета) обеспечили 94,8% ее доходов на конец мая. Уровень дотационности Херсонской области — 92,5% (16,9 млрд рублей). Эти расчёты сделал для Forbes на основе данных системы «Электронный бюджет» эксперт группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин.

Таким образом, Запорожье и Херсонщина обошли по уровню дотационности традиционных лидеров — Ингушетию (90,9%) и Чечню (87,8%). Безвозмездные поступления в ЛНР, составившие 59,1 млрд рублей, обеспечили 86,8% её «доходов», в ДНР (80,5 млрд рублей) — 85,7%. Ну и как вишенка на торте: доходы новых субъектов формируются преимущественно за счет дотаций, «поскольку этот вид межбюджетных трансфертов является нецелевым, и власти региона вправе сами решать, на какие расходы направлять средства», говорит эксперт.

Тут, конечно, финансовую ситуацию можно сравнить с «материковой» Украиной, чей #бюджет вообще нежизнеспособен без поддержки извне, а совокупный объём полученной военной и «гуманитарной» помощи уже превышает годовой ВВП страны — 150 млрд долл. против 138 млрд долл. Но об этом пусть болит голова у американских и европейских налогоплательщиков. В целом для #США и #ЕС такие расходы не то, что посильны, а мизерны.

Ну а для России с её огромными прочими тратами и косвенными издержками, выливающимися в прямые финансовые потери??

Даже если всё будет хорошо, как скоро актуальным станет лозунг «Хватит кормить Донбасс»?

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