 

Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом – названа причина

07.06.2023, 21:58, Разное
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Режиссер Глеб Панфилов находится на реабилитации в закрытом учреждении, куда даже его сын не имеет права приходить. Об этом рассказал директор “Ленкома”, Марк Варшавер Пятому каналу. По его словам, состояние народного артиста РСФСР удовлетворительное.

Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление и возможность продолжения работы 89-летнего Глеба Анатольевича над спектаклями. “Будем надеяться, что скоро мы его увидим”, – сказал директор “Ленкома” во время беседы с изданием.

Ранее Панфилов был госпитализирован с подозрением на пневмонию и инсультом. Это вызвало озабоченность у поклонников и коллег. Они переживают за Глеба Анатольевича и молятся о его выздоровлении.

Глеб Панфилов – известный советский и российский режиссер и сценарист. В числе его работ – такие фильмы, как “Романовы. Венценосная семья” (2000), “Без вины виноватые” (2008), “В огне брода нет” (1967), “Начало” (1970), “Мать” (1990), “Иван Денисович” (2021).

В этом году скончалась супруга Глеба Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова. Ранее режиссер называл причину смерти жены. Его слова приводили “Дни.ру”.


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