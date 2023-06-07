 

Zа Vойну: Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев

07.06.2023, 18:50, Разное
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То, что мы сейчас делаем на Украине – это просто массовое насилие над украинцами. Мы просто втянули Украину в прокси-войну против Советов. И их пожирают эти геополитические махинации неоконов в Белом доме, которые изображают происходящее в войне в виде комиксов, которые многие американцы проглотили. Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа. Украина скрывает это от своего народа. Но погибло 350 тысяч человек. Русские убивают украинцев в соотношении 7 к 1. И мы превратили эту бедную маленькую страну в поле для убийств этих идеалистически настроенных молодых ребят, чтобы продвинуть геополитическую повестку дня, которая не имеет ничего общего с Украиной. (с) Роберт Кеннеди-младший

Не в первый раз. Не так давно тоже самое проделывали в Ливии, Сирии и Афганистане. Украина просто еще одна страна, которую пустили на фарш.

Источник: Colonel Cassad


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