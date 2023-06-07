Бесформенные и с очень короткой челкой: пять стрижек, которые добавят годы

Удачно подобранная стрижка вполне может омолодить вас на несколько лет. Точно так же есть прически, которые состарят вас в глазах окружающих. Если вы не хотите этого, избегайте таких стрижек. Важно потратить некоторое время, чтобы узнать, какой тип стрижки вам подходит, и избегать тех, которые могут заставить вас выглядеть на 10 лет старше.

Бесформные длинные стрижки

Длинные прямые волосы без каких-либо слоев или текстуры могут выглядеть слишком тяжелыми и даже сделать ваши черты жесткими. Все это зрительно добавит годы к вашей внешности. Тем не менее, есть ресурсы, чтобы придать такой прическе немного дополнительного движения и решить эту проблему.

Многослойная стрижка и осветленные волосы

Для успешного изменения цвета волос важно подобрать краску, максимально приближенную к вашему натуральному тону. Обязательно учитывайте гармонию с цветом вашей кожи. Часто женщины предпочитают осветлять волосы, полагая, что это сделает их моложе, но это не всегда верно для всех.

Короткие прямые стрижки

Хотя и говорят, что короткие волосы могут омолаживать лицо, важно учитывать некоторые детали, чтобы не добавлять годы своему образу. Чрезмерное «оголение» таких областей, как шея, уши или лоб, может иметь негативные последствия и сделать вас зрительно старше. Необходимо найти баланс и рассмотреть стиль, который лучше всего подходит вам, чтобы действительно сохранить свежий и молодой вид.

Круглые стрижки на кудрявые волосы

Короткие прически могут быть привлекательным вариантом для кудрявых волос, но важно оставить немного длины на шее. Если вы слишком коротко подстрижете вьющиеся волосы в этой области, вы рискуете показаться старше, чем есть на самом деле. Необходимо найти правильный баланс и поддерживать длину, которая подчеркивает естественную красоту локонов и заставляет вас выглядеть сияющей и молодой.

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Очень короткая челка со средними или длинными волосами

Вариант с полностью прямой короткой челкой не самый удачный. Тем не менее, существует множество ее моделей, которые будут отлично смотреться на вас и в настоящее время находятся в тренде. Изучите различные доступные варианты и найдите стрижку с челкой, которая вам больше всего подходит.

Дополнительные советы

Выбирайте стрижку, которая дополняет и смягчает черты вашего лица, а также подходит вашей естественной структуре волос. Если у вас они тонкие, вы можете выбрать такие стрижки, как микробоб, с помощью которых вы добавите объема своим волосам и подчеркнете черты лица.

Если у вас кудрявые волосы, длинная челка всегда добавит игривости и поможет вам добиться особого стиля. Стратегически расположенные слои способны добавить движения и объема вашим волосам, что поможет придать им более молодой вид. Мягкие слои вокруг лица могут создать эффект лифтинга.

Длинная челка, зачесанная набок, может смягчить линии лба и глаз. Если вы предпочитаете более короткие челки, убедитесь, что они хорошо подходят к вашей форме лица. Также важен хороший уход за волосами. Здоровые ухоженные волосы без секущихся кончиков всегда будут выглядеть моложе.