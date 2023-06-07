Маленький процент, большое дело

Суд в Петербурге отправил под домашний арест двух чиновников и двух бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве, связанном с Фондом имущества.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, гендиректор Фонда имущества Санкт-Петербурга Станислав Гармаш и его заместитель Евгения Политова, а также предприниматели Андрей Васильев и Андрей Тетыша подозреваются в том, что мошенническим путем присвоили почти 10 млн рублей, которые должны были поступить в бюджет города.

Первый эпизод приходится на 2020 год. Тогда Фонд имущества выступил посредником при продаже земельного участка и нескольких нежилых зданий по Шуваловскому проспекту. Фонд должен был получить 5% от суммы сделки (около 10 млн рублей). По мнению следствия, Гармаш и Политова заключили фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем Васильевым, который за 40% от гонорара фонда (4,3 млн рублей) также участвовал в сделке. Как полагает следствие, Васильев никаких работ не проводил, а 4,3 млн рублей были просто поделены между участниками аферы.

В начале 2022 года Фонд проводил сделку по продаже имущества Мусороперерабатывающего завода (ГУП МПБО-2) на Волхонском шоссе. По мнению следствия, Гармаш и Политова для совершения сделки привлекли фирму «АРИН», которую возглавлял Тетыш, — опять же за 40% от собственного гонорара. И вновь, считает следствие, никаких работ «АРИН» не проводила, а полученные 5,17 млн руб. подозреваемые поделили.

— Я не понимаю, как здесь можно было найти какой-то состав преступления, — не скрывает удивления юрист одного из крупнейших риэлторских агентств Петербурга Леонид Кирховский. — Привлекать посредников для работы по подготовке сделки — это не просто обычная практика в операциях с недвижимостью, но и зачастую просто необходимость.

Руководители фонда не украли деньги из государственного кошелька, они поделились с посредником собственным гонораром. А гонорар платили опять же не из государственного кармана, а из частного.



Гендиректор Фонда имущества Санкт-Петербурга Станислав Гармаш. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Эта шумиха вокруг фонда явно связана с чем-то другим, а никак не с теми сделками, за которые правоохранители ухватились.

Фонд имущества Санкт-Петербурга был создан в 1991 году по инициативе будущего вице-губернатора Питера Михаила Маневича (был убит в 1997 году). В то время приватизация государственных предприятий еще не набрала обороты, но уже было понятно, что государству необходимы помощники в передаче государственного имущества частным собственникам.

Сперва фонд был госпредприятием, в 2005 году реорганизовался в акционерное общество, 100% акций в котором принадлежало государству. Фонд брал на себя всю «черновую» работу по подготовке сделок с недвижимостью, которую частный капитал выкупал у города. За эту деятельность фонд получал определенный процент от сделки. Причем этот процент платил покупатель. На эти отчисления фонд и существовал.

С 2005 года фонд фактически работал как риэлторское агентство, но с гораздо более широким перечнем услуг. Например, мог реализовать имущество предприятия-банкрота, провести оценку имущества, реализовать непрофильные активы в предприятиях с госучастием, избавить продаваемое здание от обременения и т.д.

Комитет имущественных отношений и Комитет по контролю за имуществом Петербурга возложили на фонд обязанности по управлению некоторыми объектами госсобственности, которые находятся в долгосрочной аренде или готовятся к продаже и требуют подготовки.

В начале нынешнего года в фонд была направлена проверка Контрольно-счетной палаты Петербурга. 31 мая комиссия представила выводы: выявлено более 1200 нарушений самого разного уровня, которые нанесли ущерб горбюджету. Например, комиссия выявила такой факт. Некая частная фирма арендовала под офис двухэтажное здание в Петроградском районе. Арендная плата была сильно занижена, так как арендатор обязался произвести капитальный ремонт объекта.

После 15 лет аренды фирма из здания съезжает, договор аренды расторгается. И выясняется, что никакого ремонта не было. Теперь деньги за несостоявшийся ремонт нельзя получить даже через суд: сроки вышли.

Также выявлена масса случаев нецелевого использования арендных площадей. Например, помещение по документам проходит как складское (минимальная арендная ставка), а на деле используется как магазин, офис или даже точка общепита. Более того, по некоторым объектам задолженность по арендной плате составляет столько, что арендатору дешевле здание выкупить, чем долг по аренде погасить. Но чаще проще съехать.

По итогам проверки уволены 23 чиновника, 97 получили выговоры, возбуждено 14 уголовных дел.

— Сотрудники фонда, Комитета по имуществу и Комитета по контролю за имуществом Петербурга не могли не знать о большинстве этих нарушений, — считает сотрудник Контрольно-счетной палаты Алексей К. (фамилия имеется в редакции). — Причем фонд здесь на ступеньку ниже, чем комитеты администрации, и вряд ли такие схемы проворачивал самостоятельно. Понятно же, что аренду ниже официальной клали в свой карман. О ремонте забывали опять же в обмен на конвертик. Ну а нецелевое использование помещений — так это вообще мелочь. Но за руку-то никого не схватили.

Сейчас всех интересует, что намерен предпринять губернатор Александр Беглов. Уволены чиновники низшего звена, а вот пойдет ли чистка выше, пока не ясно. Или из руководителей фонда сделают козлов отпущения, а те, кто дирижировал всем ансамблем, останется в тени.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

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