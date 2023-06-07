Американцев, летевших на экстренно посаженном самолёте Air India, могут обменять на российских хакеров, отбывающих сроки в США

На борту самолёта Air India, который совершил экстренную посадку в Магадане, находились 122 гражданина США, подтвердили в МИД.

Их планируют обменять на российских граждан, отбывающих заключение в Соединённых Штатах. Как утверждает газета «Коммерсант», речь идёт об участниках хакерских группировок, однако официально эта информация не подтверждена.

В министерстве сообщили, что иностранцы пребывают в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. В ближайшее время американцев этапируют в Москву, к ним будет обеспечен консульский доступ. Подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о содержимом списка дипломаты не могут, поскольку он ещё готовится и может меняться.

– Сейчас проводятся процедуры по идентификации и включению указанных лиц в обменный фонд, – пояснил замглавы департамента по взаимодействию с недружественными государствами Валерий Белинский. – Пока рано говорить о том, кто попадёт в список на обмен, а кто останется отбывать наказание в России – нет даже ясности по поводу формулы обмена. В этом направлении сейчас ведётся интенсивная работа, о результатах которой будет объявлено после достижения предварительных договорённостей с американской стороной.

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