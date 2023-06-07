Свекольный сок полезен для сердца

Эксперты Британского фонда сердца обнаружили, что регулярное употребление свекольного сока может существенно снизить риск сердечного приступа. Этот продукт содержит незаменимые элементы, такие как нитраты и витамины, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Более того, свекольный сок способен оказывать положительное влияние на артериальное давление. Исследования показали, что регулярное употребление этого напитка в течение месяца может снизить вероятность развития гипертонии на 8%.

Для получения максимальной пользы от свекольного сока рекомендуется употреблять его ежедневно в малых количествах. Этот продукт также может быть использован в качестве ингредиента для приготовления различных блюд.

Несмотря на все эти положительные свойства, эксперты напоминают, что свекольный сок не является панацеей от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно следить за общим состоянием своего здоровья и при необходимости обращаться к врачам-кардиологам.